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Türk-İş Başkanı açıkladı: Asgari ücrette bu rakamın altını kabul etmeyiz

Türk-İş Başkanı açıkladı: Asgari ücrette bu rakamın altını kabul etmeyiz
02 Aralık 2022 Cuma 09:23

Aralık ayının gelmesi ile birlikta asgari ücret zammı görüşmeleri de başlıyor. Milyonlarca asgari ücretli zam oranını merak ederken, konu ile ilgili Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da bir açıklama yaptı. Atalay asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini belirtirken, bunun altında bir rakamın konuşmayı kabul etmeyeceklerini söyledi

Aralık ayına girilmesiyle asgari ücrette zam pazarlığında maraton da başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirecek. Milyonlar çıkacak kararı heyecanla beklerken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay TRT Haber'de asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulunarak 2023 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin işçi kesiminin beklentisini açıkladı.

"İŞÇİNİN KIRMIZI ÇİZGİSİ 7 BİN 785 TL"

Hükümet kanadı ve işveren temsilcileriyle bir uzlaşı halinde süreci ilerletmek istediklerini söyleyen Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini belirtti. Atalay, "Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi.

"GIDADA ARTIŞ YÜZDE 138"

Gıda fiyatlarıyla ilgili de konuşan Atalay, "Gıdada artış yüzde 138. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı ve öyle bir rakam bize getirilmeli. İnsan odaklı bir çalışma olması lazım. Sendikalar, STK'lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" ifadelerini kullandı.

"İŞÇİNİN BİRÇOK SORUNU VAR"

Gündemde işçinin birçok sorunu olduğunu ifade eden Atalay, "EYT var bizim sorunumuz, geçici işçi var bizim sorunumuz, vergi var bizim sorunumuz, iş kazaları var bizim sorunumuz. Bunlar asgari ücret kadar önemli sorunlar" şeklinde konuştu.

Etiketler; #asgari ücret #zam #ekonomi
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