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Türk lirası değer kaybediyor! Dolar 18,45!

Türk lirası değer kaybediyor! Dolar 18,45!
26 Eylül 2022 Pazartesi 10:53

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,45 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 18,4139'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından 18,4493 ile tarihi zirvesini görürken, saat 10.40 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazanarak 18,4490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 17,8700'den, sterlin/TL yüzde 1 değer kaybıyla 19,7810'dan satılıyor.

Dolar endeksi, 114,5 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından 113,2'de dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 0,9554'le 20 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından 0,9690 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan İngiltere'de hükümetin ekonomiyi canlandırma amacıyla 1972'den bu yana en kapsamlı vergi indirimlerini açıklamasının ardından, sterlin/dolar paritesi yüzde 4,6 değer kaybederek 1,0348 ile tarihi düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 1,0710'dan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, bu durumun küresel çapta dolar talebinin güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

Avrupa ekonomisinde kırılganlıkların artması ile avro ve sterlin üzerindeki baskının da sürdüğüne işaret eden analistler, döviz piyasalarındaki oynaklığın bir müddet daha sürebileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde, Almanya'da Ifo Endeksleri ve ABD'de Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #dolar ne kadar #dolar yükseliş
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