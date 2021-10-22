Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor! Dolar rekor üstüne rekor kırıyor

Merkez Bankası'nın yüksek enflasyona rağmen sert faiz indirimlerine gitmesiyle dolar 9,62'yi gördü

Enflasyondaki artışa rağmen Merkez Bankası’nın (TCMB) sert faiz indirimlerine devam etmesiyle TL’deki değer kaybı hızlandı.

Dün TCMB’nin politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya çekmesi üzerine 9,28’den 9,48’e yükselen dolar/TL, gece saatlerinde 9,54 ile rekor tazeledi. Dolar bu sabah ise 9,62'ye yükseldi.

Dün 11 seviyesi aşılan euro/TL’de de 11,11 seviyesi görüldü.

TL DEĞER KAYBINDA DÜNYA BİRİNCİSİ

TL, 2021 yılında gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda bulunuyor.

Sene başından bu yana TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 20’yi aştı.