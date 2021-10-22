SOĞUK HAVA GELİYOR!
SOĞUK HAVA GELİYOR!
0
FİLM SETİNDE KORKUNÇ OLAY!
FİLM SETİNDE KORKUNÇ OLAY!
0
DOMUZDAN İNSANA BÖBREK NAKLİ
DOMUZDAN İNSANA BÖBREK NAKLİ
0
ROBOTU GÖZALTINA ALDILAR!
ROBOTU GÖZALTINA ALDILAR!
0

Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor! Dolar rekor üstüne rekor kırıyor

Merkez Bankası'nın yüksek enflasyona rağmen sert faiz indirimlerine gitmesiyle dolar 9,62'yi gördü

Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor! Dolar rekor üstüne rekor kırıyor
22 Ekim 2021 Cuma 09:48

Enflasyondaki artışa rağmen Merkez Bankası’nın (TCMB) sert faiz indirimlerine devam etmesiyle TL’deki değer kaybı hızlandı.

Dün TCMB’nin politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya çekmesi üzerine 9,28’den 9,48’e yükselen dolar/TL, gece saatlerinde 9,54 ile rekor tazeledi. Dolar bu sabah ise 9,62'ye yükseldi.

Dün 11 seviyesi aşılan euro/TL’de de 11,11 seviyesi görüldü.

TL DEĞER KAYBINDA DÜNYA BİRİNCİSİ

TL, 2021 yılında gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda bulunuyor.

Sene başından bu yana TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 20’yi aştı.

Etiketler; #dolar #dolar ne kadar #merkez bankası #faiz indirimi
Önceki Haber
Dumlupınar Üniversitesi 16 kişi alacak
Sonraki Haber
Sağlık çalışanlarına ithafen yapılan bu heykeller tartışma konusu oldu
Güzellik fuarı İzmir’de kapılarını açtı
Güzellik fuarı İzmir’de kapılarını açtı
0
Merkez Bankası faiz indirdi. Dolar da altın da uçuşa geçti
Merkez Bankası faiz indirdi. Dolar da altın da uçuşa geçti
0
Merkez Bankası yine faiz indirdi!
Merkez Bankası yine faiz indirdi!
0
Otobüs firmaları isyanda: Kontak kapatma noktasına geldik
Otobüs firmaları isyanda: Kontak kapatma noktasına geldik
0
ESİAD Başkanı Karabağlı: Sağlıklı ekonomi için adalet şart!
ESİAD Başkanı Karabağlı: Sağlıklı ekonomi için adalet şart!
0
LPG'ye yine zam geliyor!
LPG'ye yine zam geliyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.