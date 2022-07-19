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Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor! Dolar yeniden yükselişte!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,56 seviyelerinde işlem görüyor

Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor! Dolar yeniden yükselişte!
19 Temmuz 2022 Salı 11:30

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 17,4623'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 17,5570'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,23 değer kazancıyla 17,9240'tan, sterlin/TL yüzde 0,79 primle 21,0470'ten satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 106,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin ardından resesyon endişelerinin tekrar gündeme geldiğini bildirdi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 106,5'in destek, 108,5'in direnç konumuna geldiğini kaydetti.


Kaynak: AA
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