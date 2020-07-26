Türk mobilyacıları sanal fuarda buluşuyor!

Dünyanın birçok ülkesinden sektör profesyonellerinin bir araya geleceği ilk uluslararası sanal mobilya fuarı olan “Furnistry 2020”, 27-30 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek. Pandemi nedeniyle online olarak düzenlenecek fuara, İnegöl’den Weltew Home’da katılacak.

Dünyanın en önemli ithalatçılarını ağırlamayı hedefleyen Furnistry 2020, ‘yeni normal’ ile gelişen dijital dünya ile birlikte mobilya sektöründe daha güçlü hale geliyor. “İlk kez yer alacağımız sanal fuarda yatak odası, yemek odası, koltuk takımı, duvar ünitesi gibi ev mobilyasının ana kalemleriyle katılım sağlayıp ürünlerimizi müşterilerimizin beğenilerine sunacağız” diye belirten Weltew Home İhracat Müdürü Okan Özkan, kovid-19 salgını, tüm dünyanın iş yapış dengelerini değiştirdi. Pandeminin mobilya sektörüne yansıyan krizini en iyi yöneten şirketlerden biri olarak biz de bu süreçte markamıza yatırım yapmaya devam ettik” dedi.

Yeniliklere hızlı adapte olur

Okan Özkan, “Ülkemizin dış ticaret fazlası veren sektörlerinin başında gelen ve trendlere çok kolay bir şekilde adapte olan mobilya sektöründe hizmet veren bir firma olarak bizler de yaşanan pandemi sürecinden çok fazla şey öğrendik. Yeni dünya düzenine uygun olarak bu dönemde markamızın ar-ge çalışmalarına daha çok ağırlık verdik. Salgınla birlikte yurt dışına yönelik iş modellerimizi de seyahat kısıtlamaları boyunca online toplantılar gerçekleştirerek ve e-ticaret alt yapımıza yatırım yaparak devam ettirdik. Dijitalleşerek, hem tedarikçilerimiz hem de müşterilerimiz boyutunda eko sistemimizi de yeni dünya düzenine adapte etmeye çalıştık” dedi.

Özkan ayrıca, “Ürünlerimizin yüzde 50’sini ihraç etmekteyiz. Yurt dışında 29 mağazamız 130 satış noktamız bulunuyor. Pandemi sürecinde yurt dışı satış kanallarımız ile dayanışma halinde olduk. Bu doğrultuda dünya pazarındaki varlığımızı yılsonunda daha da büyütmeyi hedefliyoruz” şeklinde ifade etti.

Dünyaya ihracat ‘1 tık’ uzakta

Geçtiğimiz Mart ayında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenmesini beklediğimiz ancak pandeminin Türkiye’de de ortaya çıkmasıyla birlikte Temmuz ayına ertelenen ve sanal olarak gerçekleştirilecek olan Furnistry 2020’nin oldukça verimli geçeceğini düşünüyoruz diye belirten Okan Özkan, henüz tüm ülkelerdeki seyahat engelleri tam olarak ortadan kalkmış değil hem bu nedenle hem de 1 tık’la kolayca erişilebilecek olan sanal fuarla, ürünlerimizi dünyaya kolay bir şekilde sunabileceğiz” diye belirtti.



