Turkcell'e temassız dokunuş

Çalışan ve müşterilerinin sağlığını pandemi döneminde koruma altına aldığını duyuran Turkcell, Türkiye’de bin 400’e yakın mağazasında ‘temassız mağazacılık’ uygulamasını başlattığını açıkladı.

Turkcell'e temassız dokunuş
27 Kasım 2020 Cuma 12:14

Turkcell, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde bulunan bin 400’e yakın mağazasında ‘temassız mağazacılık’ uygulamasını başlattığını açıkladı. Konuya ilişkin konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi döneminde sıfır temas ve sosyal mesafe konularında artan hassasiyetle birlikte hayata geçirdikleri ‘temassız mağazacılık’ konseptinin kısa sürede perakende alanında yaygınlaşacağını belirtti.

Erkan “Turkcell mağazalarına gelen müşterilerimiz mağaza içerisinde yer alan dokunmatik ekranları ve uygulamaları telefonlarına okuttukları QR kod ile kendileri yönetebiliyor. Fiziksel teması minimuma indirmeyi amaçladığımız bu uygulama aynı zamanda Türkiye’de ‘dijital deneyim’ konusunda bir ilk oldu. Müşterilerimiz yakın zamanda mağazalarımızda dijital ve interaktif uygulamaları daha fazla görecek” diye konuştu.

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