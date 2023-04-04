Türkiye 7 ayda yaklaşık 1,2 milyar dolarlık fındık ihraç etti

Türkiye 7 ayda yaklaşık 1,2 milyar dolarlık fındık ihraç etti
04 Nisan 2023 Salı 18:17

GİRESUN (AA) - Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun 7 aylık döneminde 201 bin 415 ton fındık satarak yaklaşık 1,2 milyar dolar gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun 1 Eylül 2022-31 Mart 2023 tarihleri arasındaki dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 193 milyon 736 bin 55 dolar karşılığında 201 bin 415 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, mart ayı ihracatının ise 24 bin 173 ton fındık karşılığı 156 milyon 414 bin 930 dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Etiketler; #fındık #ihracat #türkiye
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