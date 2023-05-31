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Türkiye ekonomisi 1'inci çeyrekte yüzde 4 büyüdü

TÜİK, Ocak-Mart 2023 dönemini kapsayan yılın 1'inci çeyreğinde ekonominin yüzde 4 büyüdüğünü açıkladı

Türkiye ekonomisi 1'inci çeyrekte yüzde 4 büyüdü
31 Mayıs 2023 Çarşamba 11:25

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2023 dönemine ilişkin GSYH istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ekonomide büyümeye işaret eden GSYH 1'inci çeyrek tahmini, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 arttı. GSYH'yi oluşturan faaliyetlerden; hizmetler yüzde 12,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 11,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,8, inşaat yüzde 5,1, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,6 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,4 arttı. Tarım yüzde 3,8, sanayi yüzde 0,7 azaldı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2023 1'inci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 84,4 artarak 4 trilyon 631 milyar 792 milyon TL oldu. GSYH'nin 1'inci çeyrek değeri, cari fiyatlarla dolar bazında 245 milyar 464 milyon oldu. 

TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 16,2 ARTTI

Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları 2023 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 4,9 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 126,1 ARTTI

İşgücü ödemeleri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 126,1 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 48,7 arttı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #türkiye #ekonomi
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