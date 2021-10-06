Türkiye'nin 2026 yılı ihracat hedefi: 300 milyar dolar

"Ezberbozan Tasarım Yarışması" ödül töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, katma değeri yüksek ürün ve sürdürülebilir ihracat vurgusu yaparak Türkiye'nin 2026 yılındaki ihracat hedefinin 300 milyar dolar olduğunu söyledi

FATİH ÖZKILINÇ-Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Ezberbozan Tasarım Yarışması"nda dereceye girenler Kaya İzmir Thermal Convention Balçova İzmir'de düzenlenen final gecesinde ödüllerildi. 61 farklı üniversiteden 621 başvurunun olduğu yarışmanın ödül törenine Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ege İhracatçı Birlikleri(EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Başkan Yardımcıları, birlik başkanları ve yarışmacılar katıldı. Ödül töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, katma değeri yüksek ürün ve sürdürülebilir ihracat vurgusu yaptı.

2026 hedefi 300 milyar dolar



Türkiye'nin ihracat rakamlarındaki yükselişi hatırlatan Gülle, "Pandemi, insanlığa olağanüstü bir dönem yaşattı. Pandemiden sonra geçen 13 ayın 11'inde ihracat ailesi olarak cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Aylık ihracatta, üç aylık ihracatta, yıllık ihracatta 200 milyar doları geçtik. 207 milyar dolar olan sene sonu ihracat hedefini bu ay itibariyle 212 milyar dolara getirdik. Açıkladığımız en son eylül ayı ihracatı 20 milyar doların üzerine çıktı. Bu çok büyük bir başarı. Bizim bunu sürdürülebilir hale getirmemiz ve bunu her ay 20 milyar dolarlık ihracatlarla önümüzdeki yıl 250 milyar dolara gittiğini göreceğiz. 2026 yılındaki hedefimiz 300 milyar dolar. Bu ihracatları katma değeri yüksek tasarımlı, Ar-Ge'li ürünlerle yapacağız. Milyonlarca ton ihracatı daha da büyütüp milyonlarca ton üzerine koyarak yapmak yerine birim kilogram değerini artıracak işler yapmamız lazım. Bunu da gençlerin fikirleriyle, hayalleriyle, projeleriyle yapacağız. İşin içerisine akıl, fikir katacağız ki farklı, değeri yüksek işler yapalım. Biz 150 milyon ton ihracat yapıyoruz. 150 milyon ton ihracatın kilogram değerini ne kadar yükseltirsek bizim ihracatımız da o kadar katlanarak yükselecektir" dedi.

İhracat gençlerle güçlenecek



Tasarıma, tasarım kültürünün yayılmasına gençlerin fikirlerinin, hayallerinin, görüşlerinin endüstriye kazandırılmasına çok büyük önem verdiklerini de belirten Gülle, gençlerin fikirlerinin ihracat yapan firmalara model olması bakımından önemli olduğunu söyledi. Gençleri desteklediklerini belirten Gülle, "Gençlerimizin olduğu her yerde biliyoruz ki yenilik, dinamizm, enerji var. Gençlerimizi ihracat ailemizin içerisine katmak istiyoruz. Bizim tasarıma, eğitime desteğimiz çok. Gençlerimizi destekliyoruz yeter ki gençlerimiz girişimci, tasarımcı olsunlar. Bütün desteğimizi, imkanlarımızı seferber ediyoruz. İnşallah, Türkiye pandemi sonrası dönemde yakalamış olduğu avantajı sürdürecek ve daha da gelişerek büyütecektir" diye konuştu.

Tasarım mobilyanın katma değerini yükseltiyor



Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı ise Tasarım ile mobilya sektörünü bir araya getirmeye devam edeceklerini belirtti. Yağcı, "Mobilya sektörünün Ar-Ge kültürünün, tasarım yetisinin artmasını, birim fiyatının olabildiğince en yüksek değere ulaştırılarak gerçek ederinde satılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin ortalama mobilya ihraç fiyatı 2020 yılında 2,64 dolarken, Ege Bölgesi'nde bu rakam 3,17 dolara ulaşıyor. Hedefimiz bu rakamı 6 dolar seviyesine çıkarmak. Bu iradeyi ortaya koyarak hedefimiz için en önemli adımı atmış bulunuyoruz" diye konuştu. n FATİH ÖZKILINÇ



Yarışmanın kazananları;

Ezberbozan Tasarım Yarışması öğrenci kategorisi birincisi SC ROLD isimli projesiyle Büşra Yiğit olurken, Erdener Atasaray, HEALTHY WORK isimli projesiyle profesyonel kategoride birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Öğrenci kategorisinde ikinci TRİLO isimli projesiyle Zeynep Yıldırım olurken, Gürhan Bilget, ARETE isimli projesiyle profesyonel kategorisinde ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Yarışmanın öğrenci kategorisi üçüncülük derecesinin sahibi PORTA isimli projesiyle Hilal Kendir oldu. Hilal Özer ve Kübra Efe, VALS isimli projeleriyle profesyonel kategoride üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Öğrenci kategorisinde Mansiyon Ödülü;

- Rabia Berber ve Sinan Can, (Proje ismi: COSY WARMCHAIR)

- Ezgi Kıral (Proje ismi: SAMAYO)

- Alp Buldanlıoğlu (Proje ismi: DÖNGÜ)

- Şevval Özdoğan (Proje ismi: FOR LEG)

Öğrenci kategorisinde EİB Özel Ödülü;

- Bilgisu Arda Genç ve Dide Sevinçok', (Proje ismi: MOYO)

- Engin Tetik (Proje ismi: SUENO)

- Zeynep Bayraktaroğlu (Proje ismi: ZEON)

Profesyonel kategorisinde EİB özel ödülü;

- Ogün Çanga, Taylan Özgür Koca ve Umut Deniz Aktaş, (Proje ismi: MOVE ON)

- Fulya Güçlü, (Proje ismi: TAK)

- Mete Erdem, (Proje ismi: ORBIT)

Aynı zamanda yarışmanın öğrenci kategorisinde, Toplam 61 farklı üniversiteden alınan 621 başvuru sonucunda; "Eskişehir Teknik Üniversitesi" 101 başvuruyla yarışmaya en çok öğrenci katılımında bulunan üniversite oldu. Üniversite adına Dr. Emre Tüfekçioğlu'na en çok katılım sağlayan üniversite ödülü verildi.