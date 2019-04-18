Türkiye'nin çevresindeki pazarlar

Resmi olmayan kaynaklara göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dan alınan bilgisi şu şekilde...

Yurt dışına ticaret, 2019'de ihracat 2018 yılına göre %5,22 artarak 162,5 Milyar dolardan 197,3 milyar Dolara artış bulunarak yeni bir rekora imza atılmıştır. Türkiye'nin e-ihracat işlem hacmi ise 2019 yılında 400 milyon Dolar olarak belirlenmiş. Türkiye'nin toplam ihracatı içinde e-ihracatının sahip olduğu oran ise bugün itibariyle %0,3 seviyesinde seyrediyor. Gelişmiş ülkelere baktığımızda bu pay %10'a çıkmakta, bir diğer ifadeyle Türkiye'ye göre 30 kat daha fazla bir seviyede bulunmaktadır.

B2CDirect'in CEO'su Yusuf İbili, "Türkiye'nin yer aldığı 'soft products' yani ihracat edilen malın direkt son kullanıcıya ulaşabilmesini tanımlayan grupta, bu kategori içinde yer alan ülkelerin e-ihracatının ihracat içerisindeki payı %30'a kadar çıkmaktadır. Bu da yine Türkiye'ye göre 100 kat daha fazladır. Tüm bunların sonucunda, ticareti kolaylaştırma ve bilinçlendirme sayesinde Türkiye'nin %0,3'lük e-ihracat hacmi, büyük bir ivmeyle çok yüksek hacimlere ulaştırılabilir," diyor.



Türkiye'nin yakın çevresinde e-ihracat potansiyeli en yüksek pazarlar

Türkiye'nin gerek bölgesel konumu, gerekse ürün çeşitliliği açısından oldukça önemli bir pozisyona sahip olduğuna dikkat çeken Yusuf İbili, "Türkiye'nin dinamik özellikleri, üretimi ve altyapısı düşünüldüğünde sınır ötesi online satış rakamlarının henüz arzu edilen seviyede olmasa da KOBİ'lerin ve bireysel girişimcilerin desteklenmesiyle bir e-ihracat üssü haline gelebilir. Bu nedenle Türkiye'deki şirketeler özellikle e-ihracat anlamında önemli bir potansiyel içeren ülkelere odaklanabilirler," diyor. B2CDirect CEO'su Yusuf İbili, bu ülkeler arasında başlıcalarını şu şekilde sıralıyor:

Rusya: Türkiye'nin yakın çevresindeki ihracat potansiyeli yüksek olan pazarlara baktığımızda Rusya oldukça önemli sonuçlar vermektedir. İthalata bağımlı yanı başımızdaki Rusya, dünyanın en hızlı büyüyen e-ticaret ülkelerinden biridir. 2017'de e-ticaret hacmi 27 milyar dolara ulaşmıştır. Rusya'da yapılan online alışverişlerin her 3 tanesinden 1'i sınır ötesinden yapılmaktadır. Aylık 1000 Euro altındaki siparişlerde gümrük vergisi ve KDV alınmaması, Rusların sınır ötesinden alışveriş yapmasını cazip hale getirmiştir.

Azerbaycan: Azerbaycan pazarına baktığımızda, ülkede büyük e-ticaret sitelerinin olmaması tüketicileri yurtdışı alışveriş sitelerine yönlendiren en büyük etken olmaktadır. Aylık 1000 Doların altındaki siparişlerde gümrük vergisi ve KDV alınmaması, Azerbaycan'a e-ihracat yapmak isteyen ülkeler için büyük bir fırsattır. Bu niş pazardaki fırsatları değerlendirerek iyi kurgulanmış bir e-ticaret sitesiyle Azerbaycan pazarına adım atmak şirketler açısından önemli fırsatları da beraberinde getirebilir.

İyi bir ticaret yapılabilecek ülkelerden biri olan Gürcistan aynı zamanda sınır komşumuz ve Gürcistan'a bakacak olursak, en fazla ihracat yapan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Gürcistan'a yapılan toplam ihracatın %17'si Türkiye'ye aittir. Özellikle hazır giyim ve moda ürünleri ile tüketim malları ülkenin en fazla ihtiyaç duyduğu ithalat ürünleridir. Bu durum Gürcistan pazarına giriş yapacak firmalar için önem taşımaktadır. Gürcistan; Karadeniz’e bakan sahil şeridi, muhteşem manzaralara sahip dağları, tarihi yapıları ve daha birçok güzelliğiyle turistler tarafından oldukça ilgi gören bir ülkedir.

Ayrıca dünyaca ünlü şifalı su kaynakları ve kaplıcaları da gidilmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.

Nüfusun büyük bir kısmını Gürcüler, Acaralar, Lazlar, Megreller ve Svanlar oluşturmaktadır.

Başkent Tiflis, sanatsal faaliyetler açısından oldukça gelişmiş durumdadır.

Resmi dil olan Gürcüceden sonra en çok konuşulan dil Rusçadır. Bu diller dışında etnik grupların konuştuğu farklı diller de bulunmaktadır.

Ülkenin para birimi Laridir.

Yerel saat Türkiye saatine göre 2 saat daha ileridir.

Gürcistan’a yapılan, süresi bir yılı aşmayan ziyaretlerde vize gerekmemektedir.

Lokasyon / Konum

Güneybatı Asya’da Karadeniz kıyısında yer alır. Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye ve Rusya ile komşudur.

E n Çok Ziyaret Alan Şehirleri

Tiflis, Kutaisi, Batum, Rustavi, Telavi, Kazbegi, Gori

İklim / Hava Durumu

Karadeniz sahili ve Rion havzasında ılık, nemli, yarı tropikal bir iklim hüküm sürerken; doğusu daha karasal bir iklimin etkisi altındadır. Kışları soğuk, yazları kuru ve sıcak geçer.

Ne Zaman Gidilir?

Nisan-Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim ayları ziyaret etmek için en uygun dönemlerdir.

Ülke Mutfağı / Ne Yenir Ne İçilir?

Avrupa ve Ortadoğu mutfaklarından etkilenmişlerdir. Yemek kültürleri bölgelere göre de değişiklik göstermektedir. Et, balık, hamur işleri ve sebzelerin önemli bir yeri vardır. Dünyaca ünlü şarapları vardır.

Ukrayna: Avrupa'nın en hızlı büyüyen pazarlarından olan Ukrayna'ya baktığımızda e-ticaret hacminin hızla artarak 2018 yılında 2,7 milyardan 7 milyar Euro'ya çıkacağının öngörüldüğünü söyleyebiliriz. Günlük 150 Euro altındaki siparişlerde Gümrük Vergisi ve KDV alınmaması, Ukraynalı tüketiciler arasında sınır ötesi online alışverişin popülaritesini hızla artırmaktadır.