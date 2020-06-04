Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz

Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin, kuruluşundan bu yana bilim, siyaset, ekonomi, kültür, bürokrasi ve iş dünyasından önemli temsilcileri konuk ettiği ve bir markaya dönüşmüş olan Ege Toplantıları'nın 78.'si İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleşti.

Farklı alanlarda ağırlanan konuklarla birçok alanda birinci ağızdan bilgi sahibi olunduğu, ülke gündeminin masaya yatırılarak tartışıldığı Ege Toplantıları 30 yıllık bir gelenek olarak süregelmekte. Covid-19 sebebiyle ilk kez online olarak gerçekleşen Ege Toplantısı'na, EGİAD Dernek Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri, paydaş kurumların temsilcileri, iş dünyası derneklerinin başkan ve yöneticileri ile cemiyet hayatının önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi. EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in de katıldığı toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan'ın açılış konuşmasıyla başladı. EGİAD'ın vizyonu ve Covid-19 sürecindeki faaliyetleri üzerine ayrıntılı bir konuşma yapan Aslan, sözlerini Covid-19 ile mücadelede gösterdikleri fedakârlık nedeniyle tüm tıp dünyasına teşekkür ederek sürdürdü.

Soyer'e teşekkür

Vefat oranlarının pek çok ülkeye kıyasla oldukça düşük seviyelerde kaldığını hatırlatan Aslan, "Yeni vaka sayıları alınan tedbirlerle belli bir oranın altında seyrediyor. Rehavete kapılmadan ve sosyal mesafe tedbirlerini ihmal etmeden sürecin sağlık boyutunu aynı dikkatle sürdürmek zorundayız. Bu doğrultuda salgınla mücadele kapsamında gösterdiği olağanüstü gayret nedeniyle Tunç Soyer başkanımıza da şükranlarımızı sunuyorum. Büyükşehir belediyemiz sosyal belediyecilik bakış açısıyla gerçekten hep sahada, hemşerilerimizin yanında yer alıyor. Sayın Başkan bizzat hiç durmadan hep dışarıda hep halkın içindeydi kendisini ve faaliyetlerini takip ederken bizim başımız dönüyor kimi zaman" dedi.

Covid-19 gölgesi düştü

Markalaşmanın dernek faaliyetlerinde ilk sıralarda yer aldığını ifade eden EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, bu konuyu geniş bir perspektiften incelemek üzere 1 yıldır hazırlıkları sürdürülen Marka Zirvesi'nin Covid-19 sebebiyle ertelenmek zorunda kalmasının üzüntüsünü taşıdığını vurguladı. Aslan bu kapsamda süren geniş hazırlık çalışmalarını ise şu şekilde özetledi: "Ulusal ve uluslararası markaların ağırlanacağı, İzmir Büyükşehir Belediyemizin paydaşlığı ve Tunç Soyer Başkanımızın destekleri ile geniş katılımlı bir Marka Zirvesi düzenlemeyi planlamış bu doğrultuda Adnan Saygun Sanat Merkezi'ni ayarlamıştık. Hatta Mart ayının başında Tunç Soyer Başkanımız, ekibi ve EGİAD Heyeti olarak Valencia belediye başkanını ziyaret etmiş ve kendisini de zirveye konuşmacı olarak davet etmiştik. Bu gezide başkanımızın önderliğinde İzmir ve Valencia kardeş şehir oldular. Akabinde Mahmut Başkanımızın talimatıyla Valencia Ticaret Odasına İzmir Ticaret Odamız adına bir ziyaret gerçekleştirdik ve yakın zamanda bu doğrultuda ikili bir ticaret anlaşması da devreye girecek. Valencia'dan İzmir'e dönüşümüzden yaklaşık 1 hafta sonra ise salgın nedeniyle karantina uygulaması devreye girdi ve Marka Zirvemizi ertelemek durumunda kaldık. Dilerim ki tekrar her şey normale döndüğünde bu zirveyi yeniden planlayabiliriz."

EGİAD sorumluluk almaktadır

Tüm bu çalışmaların İzmir'in sivil ve kamu inisiyatiflerinin salgın öncesindeki vizyoner ve eşgüdümlü çalışmalarına örnekler olduğunu kaydeden EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, "EGİAD'ın da mütevazi bir parçası olduğu; büyük İzmir Vizyonu zaten doğru yolda idi. Bu doğru yolda olmanın avantajlarını da bu doğruları bırakmadığımız sürece, uzun vadede yaşayacağımız ortadadır. Çünkü bu talihsiz salgın, şehir olarak doğru vizyonda olduğumuzu, peşinde koştuğumuz ve yakaladığımız yenilik ve girişimlerinin "yeni normal" için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Ancak, uzakta görünen bu avantajlı günlere şehir olarak ulaşmadan önce; önümüzde çok daha hayati, insani ve ekonomik engeller ve sıkıntılar vardır. Uzgörülü olmak, uzu görürken önünü görememek değil; önündeki engelleri aşıp uzaktaki iyiye erişebilmektir. Bu çerçevede, İzmir'imiz için saymış olduğum uzun vadeli avantajlara ulaşmadan önce, İzmir özelinde değil tüm yurtta (hatta tüm Dünya'da) geçerliliği olan sıkıntıları aşmamız gerekiyor. Bu konudaki sorumluluk, kendini şehir inisiyatifi olarak konumlandıran tüm paydaşların sorumluluğudur. Biz de EGİAD olarak, salgının başından itibaren bu sorumluluk ve görevin bilincinde davranmaya çalışıyoruz" dedi.