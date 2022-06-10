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Türkiye'nin ilk Blokchain-Metaverse Expo Fuarı İstanbul'da

Blokchain teknolojileri fuarı Türkiye’de ilk kez İstanbul Fuar Merkezi’nde 22-25 Aralık 2022’de yapılacak. Dünyanın sektördeki tüm paydaşları bu fuarda İstanbul’da ilk kez buluşacak

Türkiye'nin ilk Blokchain-Metaverse Expo Fuarı İstanbul'da
10 Haziran 2022 Cuma 13:54

Sektör adına benzersiz bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olan "Blockchain Expo World”; Metaverse, Cryptocurrency, NFT, WEB 3.0, Mining, DAO, DeFi, GameFi alanlarındaki tüm paydaşları bir araya getirerek, alanında dünyaca ünlü isimleri de konuşmacı olarak
ağırlayacak.

Türkiye’de hızla gelişen sektör

Dünyayı saran kripto para gelişmeleri binlerce yeni ticaret alanı ve onlarca marka yarattı. Bu kapsamda Türkiye bu değişime ışık hızıyla adapte olarak kripto varlık borsa hacminde dünya’da 4. Avrupa'da ise 1. sıraya yerleşti. "Blockchain Expo World" bu alanda hizmet veren
ulusal ve uluslararası tüm markaları organizasyonda buluşturacak. İlk kez İstanbul’da düzenlenen Blockchain Expo World daha sonra farklı ülkelerde de yapılacak.

Metaverse Evreninde Sektörün İlk Fuarı

"Blockchain Expo World" eş zamanlı olarak Metaverse evreninde de yer alarak dünyada bir ilke imza atacak. “Tek fuar, iki farklı evren” anlayışı ile fuara dijital ortamda katılmak isteyen ziyaretçiler için fuar eş zamanlı olarak bir Metaverse evreninde de ziyarete açılacak. Bu
yönüyle "Blockchain Expo World”, dünyada ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek. Dünyanın her yerinden isteyen ziyaretçiler fuarı Metaverse evreninde sanal olarak ziyaret edebilecek.

Blockchain Expo World İstanbul Fuar Merkezi’nde Üç ayrı salonda toplam 15 bin 800 metrekare alanda yapılacak fuara İstanbul Fuar Merkezi (İFM) ev sahipliği yapacak. Kripto Varlık Borsaları, Kripto Para ve Blok Zincir Çözüm Sağlayıcıları, Metaverse
Teknolojisi Geliştiren Şirketler, Kripto Varlık Madenciliği Faaliyetindeki Şirketler, Teknolojisi ile Oyun Geliştiren Yazılım Şirketleri Fan Token Altyapı Sağlayıcıları Geleneksel Finans Şirketleri, Web 3.0 Yazılım Geliştiricileri, NFT Pazar Yerleri ve koleksiyon yaratıcıları başta olmak üzere katılımcıların İstanbul’da büyük bir buluşması sağlanacak.

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