Türkiye’nin İnci’si 70 yıldır ekonomiye değer katıyor

9 şirketi ve 3 bin çalışanı ile üretiminin yüzde 60’ını 6 kıtada 100’ün üzerinde ülkeye ihraç eden İnci Holding 70 yıllık hikayesiyle Türkiye ekonomisi için değer yaratmaya devam ediyor

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye’nin köklü firmalarından İnci Holding, 9 şirketi ve 3 bin çalışanı ile üretiminin yüzde 60’ını 6 kıtada 100’ün üzerinde ülkeye ihraç ediyor. Türkiye ekonomisi için değer yaratmaya devam ediyor. Son 35 yılda global ortaklıklar kurarak güçlenen ve 10 yıldır aralıksız büyüme trendi gösteren İnci Holding, akü ve jant üretimiyle otomotiv tedarik sanayi sektörünün önemli tedarikçisi ve sektöründe dünya devi şirketlerin güvenilir iş ortağı konumunda kararlılıkla ilerliyor. Kuruluşunun 70.yılını bir dizi etkinlikle kutlayan İnci Holding, yönetim kurulu üyelerinin BonVivant’ta düzenledikleri basın toplantısında özel projelerini kamuoyuna aktardı. Toplantıda, bu yılki toplumsal mesajını “70 yıllık hikâyemizle, geleceğe değer katıyoruz” olarak belirleyen İnci Holding’in 70 yıllık başarı hikayesindeki son gelişmeler paylaşıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, “İnci Holding’imiz bu yıl 70 yaşında koca bir çınar oldu. Bundan sonrasında da hedefimiz, kökleri sıkı sıkıya toprağına bağlanmış çınarımızı daha da büyütmek, ondan yeni tohumlar filizlendirmek olacak” dedi.

İnci Holding, 70 yaşında koca bir çınar

İnci Holding’i 70 yıllık koca bir çınara benzettiklerini ifade eden Gök, “Dedem Cevdet İnci’nin hayalleriyle tohumlarını attığı, tutkusu ve azmi ile yeşerttiği İnci Holding’imiz bu yıl 70 yaşında koca bir çınar oldu. Bundan sonrasında da hedefimiz, kökleri sıkı sıkıya toprağına bağlanmış çınarımızı daha da büyütmek, ondan yeni tohumlar filizlendirmek olacak. Yani geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe değer katacağız. Bizi geçmişimize bağlayan ‘kökler’ de geleceğe bağlayan ‘tohumlar’ da bizim için çok kıymetli” dedi. 70. yılı bütün yıla yaydıkları etkinlik dizileriyle kutlayacaklarını dile getiren Gök, 70.yıl kutlamalarının yıl boyunca ‘Kökler ve tohumlar’ ana teması altında Ustalara, Sanata, Eğitime ve Doğaya Saygı başlıklarında gerçekleştirileceğini belirtti.

70.yılda iz bırakacaklar

Ustalara Saygı kapsamında kıdemli çalışanlarının deneyimlerini ve hatıralarını kaydettikleri röportajlar İnci Holding Youtube kanalında yayınlandığını belirten Gök, “Sanata Saygı başlığında İnci Vakfı Çocuk Orkestrası fabrikalarda ve ofislerde İnci Holding çalışanları ile buluşarak konserler verdi. Ayrıca Grup çalışanlarının katılımı ile halka açık bir 23 Nisan konseri gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İZDSO, İKSEV iş birlikleri devam etti. 70. yıl anısına bir mural çalışması da yapıldı. Eğitime Saygı kapsamında, grup çalışanları İnci Vakfı faaliyetlerine destek olmak için “Uluslararası Maraton İzmir Yarışı” etkinliğine gönüllü olarak katılıp, topladıkları bağışlarla eğitime katkı sağladılar. Doğaya Saygı çalışmaları kapsamında, Ege Orman Vakfı iş birliği ile İnci Holding 70. Yıl Ormanı’nda fidan dikimi gerçekleştirerek şu ana kadar dikilmiş fidanları 100 bin adede tamamlamak üzere harekete geçti. Ayrıca daha temiz bir dünya için; grup şirketleri ile birlikte gönüllü doğa temizliği yaptıkları #70Yıl70DoğaHareketi’ni başlattı. 70. yılda iz bırakacak etkinlikler yapmayı arzu ediyoruz” dedi.

“Yeni tohumlar filizlendiriyoruz”

İnci Holding’in yatırımlarına devam ettiğini vurgulayan Gök, “Jant fabrikamızın devam yatırımı olan yeni bir fabrikayı da geçtiğimiz hafta açtık. Yaklaşık 2 yıl önce temelini atmıştık, bu sene üretime başladı. Bunun yanında 6.sının da temelini attık. Orada alüminyum ağır vasıta jantların üretimini yapmak üzere yeni tohumlar filizlendiriyoruz” diye konuştu.

200 yeni istihdam

Grup şirketlerindeki öne çıkan gelişmeleri aktaran İnci Holding CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şafak Ozan, “Türk otomotiv tedarik sanayinin öncülerinden Maxion İnci Jant Grubu, ağır ve ticari araçlar için sac jant üretmek üzere 2019 yılında temelini attığı 5. Fabrikasını devreye aldı; dövme alüminyum kamyon jant üretimi yapacak 6. fabrikası için ise düğmeye bastı. Maxion İnci Jant Grubu tamamlanan ürün portföyü ile böylece ticari araç jantlarında müşterilerinin güvenilir tek çözüm ortağı olmayı hedefliyor” dedi. Yeni bir alana yatırım yaptıklarını söyleyen Ozan, “Bu kez ticari ve ağır vasıtalarda alüminyum jantlara yatırım yapacağız. İlk etapta 300 bin adetlik kapasite olacak. Buna bağlı olarak 200 arkadaşımız bizlerle çalışma fırsatı bulacak” diye konuştu. Ozan ayrıca İnci Holding ve GS Yuasa ortaklığında akü sektöründe faaliyet gösteren İnci GS Yuasa’nın ortaklık yapısında, dünyada giderek kullanımı yaygınlaşan ve elektrikli araçların gelişiminde oldukça kritik yer tutan ve İnci GS Yuasa’nın odaklandığı traksiyoner uygulamalarda da hızla gelişen bir trend olan lityum iyon bataryalara yönelik kullanım haklarından yararlandıracak bir hisse devri gerçekleştiğini söyledi.

İnci Vakfı gençleri geleceğe hazırlıyor

1985’te ülkemizin eğitim konularındaki çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma gayretine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Cevdet İnci Eğitim Vakfı, yıl boyunca burslarıyla, eğitimleriyle, teşvikleriyle, ağ kurma programlarıyla gençlerin becerilerini destekleyen, sosyal yönden güçlendiren projeleriyle İnci Holding’in toplumsal etki çalışmalarına liderlik etti. Vakıf, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma amaçlarından nitelikli eğitim ve eşitsizliklerin azaltılması konusundaki hedefine de katkı sağlayacak şekilde, gençler için temel seviye ve ileri seviye olmak üzere iki Arduino Eğitici Eğitimi düzenledi. Her iki eğitimi de tamamlayan öğrenciler, Kod İnci Programı kapsamında Vakfın gönüllü eğitmenleri olarak İzmir’in farklı bölgelerinde açılacak kodlama sınıflarında, öğrencilere eğitmenlik yapacaklar. Vakıf benzer şekilde gençlere 21. yüzyılın becerilerini kazandırmak üzere Robotik Kodlama Atölyesi projesi başlattı. Bu kapsamda STEM ve Lego konusunda meraklı gençler arasından seçilen 20 kadar eğitmen adayının eğitimleri başladı. Vakfın ayrıca, İzmir’de kısıtlı imkanları olan bölgelerde yaşayan 7-18 yaş arası çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesi için Aralık 2015’te hayata geçirdiği İnci Vakfı Çocuk Orkestrası da yıl boyu çalışmalarına ve konserlerine devam etti.

Türkiye’nin İnci'si

Temelleri Cevdet İnci tarafından 1952 yılında atılan İnci Holding, bugün ağırlıklı iş kolu otomotiv tedarik sektörünün yanı sıra hizmet, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet gösteriyor. Son 10 yıldır aralıksız büyüme trendi gösteren İnci Holding, akü ve jant üretimiyle otomotiv tedarik sanayi sektörünün önemli tedarikçisi ve sektöründe dünya devi şirketlerin güvenilir iş ortağıdır. İnci Grubu, 3 bin çalışanı ve 9 şirketi ile ürünlerinin yüzde 60’ını 100’den fazla ülkeye ihraç ediyor. İnci Grubunun TİM 1000 listesinde 3 şirketi, ISO 500 listesinde 3 şirketi yer alıyor. Kurumsal yönetim ilkeleriyle yönetilen bir aile şirketi olan İnci Holding, Türkiye ekonomisine katkıları ile sürekli olarak gelişimini sürdürüyor.