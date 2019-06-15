TÜRSAB'dan iki başkana ziyaret

TÜRSAB Ege BTK Başkanı Osman Tolga Gencer ve birlik üyesi Ali Yaramışlı, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e tebrik ve nezaket ziyaretlerinde bulundular.

Başkan Gencer ve üye Yaramışlı Başkan Oran'a gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında ise Çeşme'deki birliğe bağlı acenteler ile bir araya geldiler.

Çeşme ve Seferihisar'ın turizm potansiyeli konuşuldu

TÜRSAB Ege BTK Başkanı Gencer ve Üye Yaramışlı’nın Başkan Oran ve Başkan Yetişkin'e gerçekleştirdikleri ziyarette İzmir’in önemli turizm merkezleri arasında yer alan Çeşme ve Seferihisar'ın turizm potansiyeli ve mevcut potansiyelin geliştirilmesi konuları da konuşuldu.

Acentelerin sorunları gündeme geldi

Çeşme'de faaliyetlerini sürdüren ve birliğe bağlı acentelere de ziyarette bulunan Gencer ve Yaramışlı acentelerin yaşadıkları sorunları dinleyerek mevcut sorunların çözümü hakkında istişarede bulundular.