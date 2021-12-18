TÜSİAD açıklama yaptı: İktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli

TOBB ve İSO'nun ardından TÜSİAD'dan da ekonomideki gidişata yönelik sert eleştiriler geldi. Yapılan yazılı açıklamada "Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir. Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" denildi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) Türk lirasındaki tarihi değer kayıplarının ardından yeni ekonomi programı eleştirisi geldi.

TÜSİAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir” denildi.

‘GÜVENSİZLİK VE İSTİKRARSIZLIK OLUŞTU’

Bu iktisadi çerçeve çizilmeden önce, erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerini kamu kurumlarıyla pek çok kez paylaştıklarını kaydeden TÜSİAD açıklamasında, şu ifadeler dikkat çekti:

“Bu sürecin TL'de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık. Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz.”

‘İKTİSAT BİLİMİ KURALLARINA DÖNÜLMELİ’

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“İzlenen ekonomi politikası yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlarımız için yeni ekonomik sorunlar yaratmaktadır. Uzun dönemde de çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riski artmıştır. En fazla faydalanması beklenen ihracatçılarımız dahi bu ortamdan zarar görmektedir.

Tüm bunların sonucunda, son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır.

Ülkemizde “kurumsuzlaşma” sorununa daha önce de işaret etmiş, kalkınmamız için gerekli yaklaşımı “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” adlı çalışmamız ile kamuoyuyla paylaşmıştık. Ülke ekonomimize fayda sağlayacak, öngörülebilirliğin, yatırım ortamının ve kalkınmanın önünü açacak kural bazlı politikaları hayata geçirmeliyiz. Kurumların ve kuralların kapsayıcı ve etkin şekilde güçlendirilmesi başta olmak üzere atılacak adımlar ülkemizde güven ortamının oluşması için elzemdir.

TÜSİAD olarak bu istikamette atılacak doğru adımlara katkı vermeye hazırız.”