TÜYAP Samsun 5. Tarım tarım Fuarı büyük ilgi gördü

Ülke genelinden 53.733 profesyonel ziyaretçi fuarı ziyaret etti.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçeleşen Samsun 5. Tarım Fuarı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Ovaları, yaylaları ve bereketli toprakları ile tarım sektörünün önemli ihracat kapılarından biri olan Samsun, yurtiçinden ve yurtdışından binlerce ziyaretçi ağırladı. 10 bin m² kapalı 40 bin m²'si açık olmak üzere toplamda 50 bin m²'lik alanda 83 katılımcı firma ile kapılarını ziyaretçilerine açan Fuar, 5 günde 53.733 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

İş Görüşmeleri, Ön Anlaşmalar ve Gerçekleşen Satın Almalar

Artvin'den Sinop'a, Yozgat'tan İzmir'e kadar Karadeniz ve İç Anadolu'da 30'un üstünde şehirden Samsun 5. Tarım Fuarı'nı ziyaret etmeye gelen çiftçiler ve sektör temsilcileri, katılımcı firmalar ile ürün ve hizmetler hakkında verimli görüşmeler gerçekleştirerek bayilik ve mal alımı konusunda önemli iş bağlantıları kurdu. Fuar süresince önemli satın almalar gerçekleştirildi. Fuar sektör temsilcileri başta olmak üzere ziyaret eden çiftçilerden katılımcı firmalara birçok kesimin memnuniyetini kazandı.

Bölgenin İhracatı Canlanacak

Samsun 5. Tarım Fuarı, 10 ülkeden yaklaşık 70'e aşkın alım heyeti ağırladı . Fuar yoğun ikili iş görüşmeleri ile ihracata yön verecek işleyen sağladı. Cezayir, Irak, Lübnan, Sudan, Umman, Gürcistan, Romanya ve İtalya ' dan fuara gelen ziyaretçiler; enerji dönüşüm sistemleri, danışmanlık hizmetleri, tarımsal mekanizasyon sistemleri, hayvancılık tesisleri, hayvancılık makine ve ekipmanı, traktör, zirai ilaçları, seracılık, tohum-fide, sistem sistemleri, hırdavat tesisleri ile birlikte görüşmeler ve satın almalar geçekleştirildi.

Fuarın Onur Konuğu: Vezirköprü

25 - 29 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'da bulunan 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda, Vezirköprü ilçesi bu yıl fuarın 'Onur Konuğu' 'oldu. Fuarda Vezirköprü tarımsal ürünlerinin tanıtılmasının yanı sıra sıra Vezirköprü'ye özgü ikramlar da ziyaretçilere tattırıldı.Fuarda ayrıca Vezirköprü Tarım Paneli de gerçekleştirilerek Samsun'da Kenevir Yetiştiriciliği ile ilgili bilgiler ziyaretçilere sunuldu.

Etkinliklere Yoğun İlgi

Fuar'da tarım sektörüne bağlı konferansların da yer aldığı alanında uzman akademisyenler, mühendisler ve sektör temsilcileri bölge için önem arz eden toplantı seminerleri verdi. Samsun'da Kenevir Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri, Arıların ilginç Yaşamı, Süt Hijyeni ve Peynir, Ziraat Odaları İşleme ve Faaliyet Alanları, Fındıkta Bitki Besleme ve Zararlı Mücadelesi gibi yönetimini yaptı.Ziyaretçilerin memnun bir şekilde ayrıldığı fuar, gelecek yıl 9 - 13 Eylül 2020 tarihinde ziyaretçilerini bekliyor.