Uçuşlarını artırıyor

Alman hükümetinin, Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum’a seyahat uyarılarını kaldırması ile birlikte SunExpress, bu dört şehre olan turistik uçuşlarında kapasite artışına gideceğini açıkladı

Türkiye’deki uçuş yasaklarının kaldırılmasının ardından Haziran ayında hem iç hem dış hatlarda Antalya ve İzmir’den uçuş düzenleyen ilk havayolu olan SunExpress, Türkiye’nin 14 kentinden Avrupa’daki 29 noktaya doğrudan tarifeli uçuşlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Antalya’yı direkt tarifeli seferlerle yurt içi ve yurt dışında en çok destinasyona bağlayan havayolu SunExpress, Ağustos ayında Antalya uçuşlarında %15’lik bir kapasite artışı sunuyor.

Direkt tarifeli sefer

Dış hatlarda merkezi Antalya’dan Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih, Stuttgart, Berlin ve Nürnberg gibi Almanya’nın pek çok popüler şehrine günlük uluslararası uçuş düzenleyen SunExpress, Ağustos ayında Antalya-Almanya uçuş ağına Münster ve Osnabrück destinasyonlarını da ekliyor. SunExpress, Antalya’dan Avrupa’nın 21 kentine direkt tarifeli sefer sunarken, Ağustos ayında Londra, Paris, Viyana ve daha birçok destinasyona olan uçuş sayısını artırıyor. Havayolu, ayrıca Köln, Frankfurt, Münih, Düsseldorf ve Berlin’den haftada bir kez Dalaman’a direkt tarifeli sefer sunuyor.

İç hat uçuşları çerçevesinde ise Antalya’dan Adana ve Diyarbakır’a haftada 10, Van’a 7, Gaziantep’e 6, Trabzon ve Samsun’a 3 ve Kayseri’ye 2 kez uçuş sunan SunExpress, ayrıca Ağustos ayında Antalya-İzmir uçuşlarını günde 2 seferden 4’e çıkarıyor.

İzmir’de % 20 kapasite artışı

Dış hatlarda İzmir’den Almanya’nın 10 kentine direkt tarifeli sefer düzenleyen SunExpress, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Hamburg, Hannover, Köln gibi Almanya’nın pek çok kentine sefer sayısını artırıyor. Diğer Avrupa destinasyonlarından Zürih’e haftada 5, Viyana ve Paris’e haftada 3, Brüksel ve Kopenhag’a haftada 2 ve Stockholm’e haftada 1 kez İzmir’den karşılıklı uçuş sunan SunExpress, Amsterdam ve Basel rotalarında da frekans artışı sunuyor.

Havayolu ayrıca her Cuma günü Düsseldorf, Frankfurt, Hannover ve Münih’ten Bodrum’a direkt tarifeli seferler sunuyor. İç hat uçuşları çerçevesinde ise İzmir’den Antalya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Samsun, Van, Kars, Konya ve Malatya’ya uçuş düzenleyen SunExpress, Ağustos ayında Hatay’a uçuş sayısını artırarak haftada 4 sefer sunuyor. İç hatlarda İzmir’den toplamda 13 destinasyona uçan havayolu, Ağustos ayında Erzurum uçuşlarını haftada 4’e ve Trabzon uçuşlarını ise haftada 6 sefere çıkarıyor. Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü olan SunExpress, ülkelerin uyguladığı seyahat kısıtlamaları kaldırıldıkça uçuş planını genişletmeye ve Türk turizmini desteklemeye devam edecek.