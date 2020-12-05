Ucuz Uçak Biletleri Satın Alarak Ekonominize Katkıda Bulunabilirsiniz

Uçak yolculuğu eskiden yalnızca belirli noktalara ulaşım imkanını oldukça yüksek fiyatlar ile sağladığından belirli bir ekonomik gücün üstündeki kişiler tarafından tercih ediliyordu. Zaman içerisinde hava yolu şirketlerinin sayılarının artması ve uçuş güzergahlarının çeşitlenmesi ile uçak yolculukları ile daha geniş bir ulaşım ağı oluşmaya başladı.

Teknolojinin gelişmesi ve diğer etkenlerin de devreye girmesi sonucunda uçak bileti fiyatları çok daha uygun rakamlara erişti. Hem fiyatların uygunluğu hem de uçak yolculuklarının zaman tasarrufu sağlamasının yanı sıra güvenilir ve konforlu olması sayesinde hem ülkemizde hem de dünya genelinde her geçen gün çok daha fazla kişi hava yolunu tercih eder hale geliyor. Hem işi gereği çok sık seyahat edenler hem de yurt içindeki ve yurt dışındaki farklı lokasyonlara çeşitli nedenlerden dolayı giden kişiler tarafından uçak seyahatlerine gösterilen ilginin artması ile birlikte ortaya çıkan online uçak bileti sektörü de en hızlı gelişen ve büyüyen sektörler arasında yer alıyor. Pek çok hava yolunun hizmet vermesi sayesinde artık yolcular güzergah ve bilet fiyatı konusunda çeşitli alternatifler ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Kolay Bilet Hattı da online uçak bileti sektörünün iddialı markalarından biri olarak hem yurt içi hem yurt dışı güzergahlarda uçak bileti almak isteyen müşterilerine en uygun fiyatlardan bilet satışı yapmayı hedefliyor. Tüm yolculuklarında uçak biletlerini Kolay Bilet Hattı aracılığı ile alan kişiler, hem uygun fiyatlarla uçak bileti alma avantajından yararlanıyor hem de hızlı ve konforlu bir yolculuğun keyfini yaşayabiliyorlar.

THY İletişim İle Uçak Biletinizi Saniyeler İçerisinde Alabilirsiniz

THY iletişim hattını arayan yolcuların, çağrı merkezi müşteri temsilcileri ile yapacağı telefon görüşmeleri; kullanmakta oldukları sabit ya da mobil operatörün belirlemiş olduğu arama ücretleri üzerinden tarifelendiriliyor. Müşteri temsilcileri ile yapılan görüşme esnasında yolcular; istedikleri gün, saat ve tarih bilgilerini vererek en uygun uçuşlara ve en ucuz fiyatlı biletlere ulaşma şansını elde edebiliyorlar. Bunun dışında biletleri üzerinde sahip oldukları haklar ile ilgili bilgi alabiliyor, uçak biletleri üzerinde işlem yapabiliyorlar. Müşteri temsilcileri aracılığı ile yapılan işlemler sonrasında yüksek güvenlikli ödeme sistemlerini kullanarak tuşlama yoluyla kart bilgilerini girebiliyorlar. Ödeme sırasında bankadan gelen bilgilendirme mesajı ile satın alma işlemlerini güvenli bir şekilde tamamlayabiliyorlar. İşlemin tamamlanmasının ardından uçuş bilgileri yolcunun talep ettiği sms ya da mail adresine eksiksiz bir şekilde gönderiliyor.

Online bilet sektöründe faaliyet göstermekte olan Kolay Bilet Hattı, THY iletişim ve Anadolu Jet iletişim numaraları ile müşterilerine en ucuz uçak biletine, en kolay ve en hızlı şekilde erişmelerini sağlıyor. Yolcular istedikleri güzergaha en uygun ve en ucuz uçak biletini satın alabilmek için nereden nereye, hangi tarihte ve kaç kişi uçmak istediklerinin bilgisini müşteri temsilcisi ile paylaşıyorlar. Müşteri temsilcileri bu bilgiler doğrultusunda farklı hava yollarının, istenilen özellikleri taşıyan tüm uçuşlarını listeleyip yolcuyu bilgilendiriyor.

Kolay Bilet Hattı bünyesinde bulunmakta olan THY iletişim ve Anadolu Jet iletişim hattını arayan kişiler; en uygun fiyatlı uçak biletlerini güvenli ödeme sistemlerini kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde satın almanın konforunu yaşıyorlar. Online uçak bileti satın alma işlemleri esnasında en yüksek şifrelemem seviyesi kullanılıyor. Bu sayede kullanıcıların hem kişisel hem finansal bilgileri garanti altına alınmış oluyor. Müşteri memnuniyetini her zaman için en üst seviyeye ulaştırmak için çalışan Kolay Bilet Hattı kullanıcılarına; en ucuz uçak biletlerini, kolay, güvenli, hızlı bir şekilde alma imkanı sağlamasının yanı sıra bilet alım işlemleri tamamlandıktan sonra karşılaşacakları olası sorunlarda karşılarında 7/24 muhatap bulma ayrıcalığını da sunuyor.

THY iletişim ve Anadolu Jet iletişim hatları, kullanmakta olduğu gelişmiş teknoloji sayesinde hava yollarının anlık verilerine doğrudan ulaşıyor ve diğer hava yollarının anlık verileri ile karşılaştırıyor. Böylece yolcunun vermiş olduğu bilgilere en uygun uçuş seferlerini gören müşteri hizmetleri temsilcileri hava yollarının fiyat karşılaştırmalarını da yapabiliyor. Anadolu Jet tarafından düzenlenen tüm kampanyalardan Anadolu Jet iletişim hattını arayan müşteriler de yararlanmakta olup hava yollarının kampanyalı fiyatlarını öğrenebiliyor ve tüm hava yollarından alacak oldukları yurt içi ve yurt dışı uçak biletleri için geçerli olan kampanya fiyatlarından bilet alımı yapabiliyorlar.

Anadolu’da pek çok hava limanına uçuş yapmakta olan Anadolu Jet yurt dışında uçuş yaptığı destinasyonların sayısını da sürekli olarak artırmaya devam ediyor. Anadolu Jet uçak bileti alan yolcular Anadolu Jet iletişim hattı üzerinden online check-in işlemlerini hava alanına gitmeden önce tamamlayabiliyorlar; cep telefonlarına ya da e-mail adreslerine gönderilen QR kodlarını da mobil biniş kartı olarak kullanabiliyorlar. Havaalanı güvenlik kapılarından geçerken bu kodu güvenlik görevlilerine okutuyor ve uçağa sorunsuz bir şekilde biniş yapabiliyorlar.





























































































