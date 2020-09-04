Uluslararası İzmir İş Günleri başladı

89. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen 6. Uluslararası İzmir İş Günleri, “Akdeniz’de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi” forumu ile başladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fas, İtalya ve İspanya hükümet yetkililerinin katıldığı forumda pandeminin küresel ekonomiye etkileri tartışıldı.

T. C. Ticaret Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Akdeniz temasıyla organize edilen 89. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 6. Uluslararası İzmir İş Günleri toplantıları başladı. Kentin ve ülkenin ticaret hacmi ile ilişkilerine yön veren iki gün sürecek toplantıların açılışı “Akdeniz’de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi” konulu çevirim içi forum ile başladı. Açılış forumuna T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı Moulay Hafid Elalamy, İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı María Reyes Maroto Illera ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Manlio Di Stefano katıldı.

Pandemi sürecinde Akdeniz’de yaşanan ticari gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan T. C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Yapacağımız ortak çalışmalarla Akdeniz’in ekonomik açıdan stratejik öneminin arttıracak, Akdeniz’de bölgesel ticaret ve taşımacılığı tüm ülkelerin refahına kaktı sağlayacak şekilde geliştirilecek yenilikçi işbirliği adımlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Akdeniz havzasında ekonomik koşullarının güçlendirilmesi adına yeni fikir ve projelerin ortaya konmasını temenni ediyorum. Ticaretin kolaylaştırılması yönünde atılacak adımlarla bunun olmaması için bir sebep yok. Temassız ticaret pandemiden bağımsız başlayıp geliştirdiğimiz otomasyona dayalı bir sistem. Dijital gümrük alt yapısı iş dünyasına önemli bir katkı sağlamıştır. Bu tecrübemizi tüm ticaret ortaklarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Dijitalleşmeye, sınır ötesi alt yapılar geliştirmenin önemine inanıyoruz” dedi.

Köşger: “Desteğe hazırız”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’in Akdeniz çanağındaki ülkeler ile ticaret, sanayi, turizm gibi alanlarda güçlü ve sürekli ilişkiler kurabilmesini gerektiren bütün özellikleri bünyesinde barındırdığını ve bu alanlarda yüksek potansiyeli bulunduğunu belirtti. Köşger, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Ege Turizm Merkezi–Çeşme Projesi gibi mega bir projenin de devreye girmesiyle bölgenin ticaret, turizm ve lojistik alt yapısının gelişeceğini söyledi. Köşger, İzmir Valiliği olarak kentin sosyo-ekonomik gelişmesi için işinsanları tarafından atılacak olumlu adımlara her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Soyer: “Hedefimiz belli”

Akdeniz’de birlik beraberlik ortamı yaratmak için çalıştıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir limanlarının özellikleri 21’inci yüzyılın en büyük projesi olarak kabul edilen, Avrupa’yı Uzakdoğu’ya bağlayacak Kuşak ve Yol Projesi’nin Türkiye’deki konumlanmasını sağlayacak en büyük fırsat olarak değerlendiriliyor. Bunu sağlamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu özel kentin yöneticisi olarak öncelikli sorumluluğumun, İzmir’in bu tarihsel kimliğinden referans almak ve bu özelliklerini koruyarak ileriye taşımak olduğuna inandım. Bunu sağlamak için de çok kapsamlı bir strateji hazırladık. İzmir’in doğal bir liman olma özelliğini daha da güçlendirmek, Akdeniz kentleri ile çok yönlü ekonomik ve kültürel işbirlikleri gelişt irmek, İzmir’i Akdeniz’in ve dünyanın önde gelen kentlerinden biri haline getirmeyi hedefledik. Bu hedefler doğrultusunda, İzmir’deki ticaret odamız, sanayi odamız, iş insanları derneklerimiz ve diğer tüm paydaşlarımız ile birlikte yeni bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz. Bu ekosistem yaşadığımız çağı doğru okumak, fırsatları iyi değerlendirmek ve koşullara göre kendimizi güncellemeyi içeriyor” dedi.

Soyer tarım vizyonunu anlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 6. İzmir İş Günleri kapsamında düzenlenen “Koronavirüs salgını sürecinde tarım ve gıdanın gelecek vizyonu: Zorluklar, beklentiler ve yeni fırsatlar” konferansına katıldı. Başkan Soyer hızla artan işsizlik ve yoksulluğu, tarım ve üretim odaklı politikalarla azaltma fırsatının olduğunu vurguladı.

89. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında, Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde ve İZFAŞ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6. İzmir İş Günleri’nin ikinci konferansı “Koronavirüs salgını sürecinde tarım ve gıdanın gelecek vizyonu: Zorluklar, beklentiler ve yeni fırsatlar” başlığıyla yapıldı. Fuar İzmir’de düzenlenen çevrimiçi konferansa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin üstlendiği konferansta Başkan Tunç Soyer, üretimin önemine dikkat çekti. Küresel salgın döneminde tarımın, ülke ekonomisi açısından kıymetinin anlaşıldığını ifade eden Soyer, “Uzun yıllardır tarım sektöründe, küresel olarak çok katı bir tektipleştirme politikasına şahit oluyoruz. Çift&cc edil;ilerimiz topraktan kopuyor, artan maliyetler ve pek çok sebeple üretemez hale geliyoruz” dedi.

Başkan Soyer son 16 yılda Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 500 bin hektar arazinin tarım dışına çıktığını söyledi. Bu rakamın son 30 yıl için 5 milyon hektar araziye ulaştığını açıklayan Soyer, bunun içerisinde özellikle buğday ekim alanı olan 3 milyon hektarın yok olduğunu, bunun da buğday ve saman ithalatı ile sonuçlandığını anımsatarak, “Tüm sorunlara rağmen gayreti ve emeği ile üretmekten vazgeçmeyen özellikle küçük ölçekli üreticiyi destekleyerek üretime yönelik ilgisini diri tutmalı ve üretim heyecanını artırmalıyız. Bunu başarmak için ise mutlaka ama mutlaka planlı üretim modelini gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu.

“Üreticinin rekabet gücü arttırılmalı”

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de salgınla birlikte tarım ve gıda sektörünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Bu nedenle tarım alanında yatırım fırsatlarının sağlanması gerektiğini ifade eden Kestelli, yine üreticilerinin rekabet gücünün artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Ayşın Işıkgece ise sertifikalı tohumun önemine dikkat çekti. Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini çünkü bu tohumlarla ürün verimliliğinin arttığını söyleyen Işıkgece, bunun için de üreticilerin bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

“Hazine üzerinde oturuyoruz”

Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce de Türkiye’nin biyoçeşitlilik açısından zengin olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Türkiye 11 bin adet biyoçeşitlilik türe ev sahipliği yapıyor. Aslında bir hazine üzerinde oturuyoruz.”

The Climate Reality Derneği Türkiye Temsilcisi Ergem Şenyuva Tohumcu koronavirüs salgınında gıda kadar, gıdaya ulaşma konusunda da sorunlar yaşandığını belirtti. Bu dönemde ulaşım ve lojistik gibi konuların zaman zaman durduğunu kaydeden Tohumcu, bu alanlar üzerinde çalışma yapmasının gerekliliğine değindi.

Gıda alanında hizmet veren Kök Projekt Şirketi'nin kurucu ortağı Shirley Kaston da salgınla birlikte gıdaya ulaşmak kadar, güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimin öneminin de bu süreçte ortaya çıktığını belirtti.



