Uluslararası Para Transferi Yaparken Bunlara Dikkat

Globalleşen dünyada sınırlar her geçen gün biraz daha kalkarken gerek ticari gerek de bireysel sebeplerle yapılan para transferleri de artış gösteriyor. Unutmamak gerekiyor ki yurtdışına para göndermek istediğinizde belli bir masraf sizi bekliyor.

Bu masrafları minimuma indirmek ve doğru yöntemi seçmek için aklınızda bulunması gereken önerileri bu yazıda derlemeye çalıştık. Özellikle banka SWIFT masraflarından bıkanlar için daha çok websiteleri ve mobil uygulamalar aracılığyla gerçekleşen yenilikçi yöntemler açısından uluslararası transferleri inceledik.

En Uygun Yöntemi Seçmeye Çalışın

2020’li yıllara geldik ve artık para transferi yapmak için SWIFT masraflarından kurtulmanın çeşitli yolları bulunuyor. Birçok yenilikçi uygulama ve websitesi bu büyük pazarda kendine yer bulmak için kolay ve ucuz çözümler üretiyor.

Yurtdışına para göndermek denince akla gelen hesaplı ve ucuz yöntemleri derleyen linkteki yazı imdadınıza koşabilir.

Kısaca bahsetmek gerekirse bankaların uluslararası transferler için aldığı yüklü komisyonları çok daha uygun hale getiren web sitelerinin bu iş için bulduğu oldukça yenilikçi bir çözüm var.

Siz farklı bir ülkeye para göndermek istediğinizde şirketin o ülkedeki hesabından size para aktarılıyor. Sizin paranız ise şirketin sizin ülkedeki hesabında kalıyor. Böylece uluslararası olan para gönderme işlemi yerel hale geliyor ve hem işlem çok daha hızlı tamamlanıyor. Hem de masraflar minimuma inmiş oluyor.

Dikkat edilecek nokta: Bu tarz websitelerinden işlem yaptığınızda ülkelerin yerel para birimleriyle işlem yapmanız gerekiyor. Çünkü örneğin Türkiye’ye TL değil de dolar göndermek isterseniz yine de Türkiye içindeki dolar transferi de SWIFT kapsamına giriyor ve bankalar yine ekstra komisyon ücretleri alabiliyor.

Gizli Komisyon - Kur Çevrimleri

Uluslararası para transferlerinde dikkat edilmesi gereken konulardan biri de ilk bakışta gözünüzden kaçacak komisyon ücretleridir. Ülkelerin yerel para birimleriyle para transferi işleminizi gerçekleştirdiğinizde size komisyonsuz ya da oldukça düşük komisyonla kendini pazarlamaya çalışan bir şirket kur çevrimini gerçek değerden daha düşük bir şekilde gerçekleştirebilir.

Kesinlikle alıcının hesabına ne kadar geçeceğine dikkat etmelisiniz. Yani örneğin Almanya’dan Türkiye’ye para transferi yaparken gönderici 1000 Euro göndermek istediğinde şirketin alacağı komisyona bakmadan ilk bakmanız gereken alıcının hesabına kaç TL geçtiğidir. Ödeyeceğiniz gerçek komisyon miktarı bu aradaki fark olacaktır.

Her Zaman Banka Hesabına Göndermeyi Tercih Edin

Paranızı riske atmak istemiyorsanız her zaman parayı alıcının banka hesabına göndermeyi tercih edin. Bazı para transferi yöntemlerinde alıcının bir banka hesabı olmasa da bir kod numarası gönderimi yapmanızı sağlayabilir. Özellikle güvenilirliğinden emin olmadığınız birine para gönderirken bu yöntemi asla takip etmeyin. Dolandırıcıların kullandığı en önemli tuzaklardan biri de budur. Bu sayede takip edilmemeyi sağlarlar.

Alıcının banka hesabı bulunmadığı bir senaryoda ise daha yüksek komisyon ücretleri ortaya çıksa da tabii ki tek seçeneğiniz burada bahsettiğimiz gibi Western Union ve benzeri çözümlerle alıcıya parayı bir kod aracılığıyla göndermek olacak. Bu noktada en büyük avantaj ise paranın genellikle karşı tarafa anında iletilmesi oluyor.

Kaç Gün Sürecek?

Aklınızın bir köşesinde bulunması gereken sorulardan biri de işlemin kaç gün süreceğidir. Özellikle acil bir işiniz olduğunda anında olmasa da bir sonraki iş günü uluslararası transferi gerçekleştirmeyi başaran aracı websiteleri var. Banka aracılığıyla yaptığınız SWIFT işlemlerinde ise ortalama transfer süreleri genellikle 3 gün.

Dikkat edilecek nokta: Özellikle bayram gibi özel günlerin öncesinde yapılan uluslararası para transferleri artıyor fakat resmi tatil günlerinde bankalardan para transferi işlemlerinin gerçekleşmediğini unutmayın. Yani her zaman aklınızda transfer süreleri iş günü olarak bulunmalı.

Güvenilirlik

Aklınızdaki tüm kriterleri sağlayan bir websitesi ya da uygulama için son olarak emin olmanız gereken konu da güvenilirlik. Bunun için uluslararası anlamda başvurabileceğiniz birçok site bulunuyor. Türkiye’deki ŞikayetVar sitesinin bir benzeri olarak düşünebileceğiniz TrustPilot sitesi kullanıcı puanlarıyla size bunun işaretini verebilir. Aynı zamanda ne kadar fazla sayıda oylandıysa popülerlik ve yaygınlık anlamında da bu sayede şüphelerinizi giderebilirsiniz.

Tabii ki popülerlik tek kriter olmamalı. Şirketin adresinin güvenilir ve uluslararası finans çevreleri tarafından denetlenebilir bir merkezi olup olmadığını kontrol edin. Bu konuda İngiltere, Almanya, ABD gibi ülkelerde adresi bulunan uluslararası şirketler bir banka gibi önemli denetimlerden geçtiği için daha güvenilir olacaktır.

Unutmayın artık banka SWIFT transferleri tek çareniz değil ve Yurtdışındayız gibi web siteleri birçok ülkeye özel olarak para transferleri konusunda avantajlı yöntemleri bulmanız konusunda size yardımcı oluyor. En düşük komisyonla, en güvenli şekilde para göndermek için tavsiyelerimizin faydalı olacağına inanıyoruz.