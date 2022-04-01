Uluslararası Taşımacılık Türleri

Denizyolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı ve demiryolu taşımacılığı en bilinen dört farklı uluslararası taşımacılık yöntemidir

Bir lojistiğin yönteminin nasıl olacağı, firmalar tarafından süreç olarak ele alınır. Bu süreçte, bir noktadan diğerine taşınan ürünlerin son noktaya kadar nasıl ulaştırılacağı belirlenir. Uluslararası taşımacılıkta bir ürünün taşınması ve depolanması gibi fiziksel faaliyetler oldukça karmaşık süreçlere işaret edebilir. Lojistik süreç birçok zorlukla karşılaşabilir. Bu süreçlerin tamamı minimum maliyet ve en güvenilir biçimde gerçekleştirilmelidir. Bu anlamda, karayolu, havayolu ya da denizyolu taşımacılığı arasından, hangi taşımacılık türünün kullanılacağı da önemlidir.

Etkili bir lojistik süreç, operasyonel faaliyetinde minimum maliyet ve taşınan malın güvenliği açısından hangi taşımacılık türünü ya da türlerini kullanacağını içerir. Bir malın bir ya da birden fazla taşıma aracı tarafından tek bir tür kullanılarak taşınmasına tekil taşımacılık denir. Tekil taşımacılık geleneksel ve en yaygın yöntemdir. Çoklu taşımacılıkta ise mallar tek bir kapta farklı ulaşım türlerini kullanır.

Minimum Maliyet: Deniz Taşımacılığı

Denizyolu taşımacılığı, uluslararası alanda en yaygın kullanılan taşıma türüdür. Bu taşımacılık yönteminin en büyük avantajı ise, en düşük maliyetlere sahip olması ve en güvenilir olması olarak açıklanabilir. Çok büyük miktarda taşınan ürünler konteynerler ile nakliye gemilerine yüklenebilir. Denizyolu taşımacılığı, havayoluna oranla 22, karayolu taşımacılığa oranla 7, demiryolu taşımacılığa oranla ise 3,5 kat daha ucuzdur. Düşük maliyetleri sebebiyle dünyada en çok tercih edilen ulaşım türü haline gelmiştir.

Uluslararası denizyolu taşımacılığı, dünya ticaretinin yüzde 92’sini oluşturur. Bu diğer taşıma türlerine oranla ne kadar yüksek oranlarda tercih edildiğini açıklamaktadır. Bununla birlikte yedi milyar tonluk taşıma hacmi, kıtalar ve ülkeler içerisinde gerçekleşir. Denizyolu taşımacılığı alanında çoklu mod önemli bir yer tutar. Denizyolu taşımacılığında, limanların ve liman işletmelerinin bulunduğu yerler çok önemlidir. Başlangıç ve bitiş noktalarını limanlar oluşturur. Denizyolu taşımacılığı en yavaş nakliye biçimi olsa dahi, büyük hacimli malların taşınması konusunda en uygun yöntem olarak karşımıza çıkar.

Sınırsız Ulaşım: Karayolu Taşımacılığı

Taşıma yöntemleri arasında yaygın bir diğer yöntem ise karayolu taşımacılığıdır. Elastik olan bu türde, yükleme ve boşaltma işlemleri rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Tarifeli yüklemelerin sıkça yapılabilir olması ve kısa sevk süreleri gibi sebepler bu yöntemin tercih sebepleri arasındadır. Denizyolu taşımacılığının aksine karayolu taşımacılığı son yıllarda, özellikle 1950’li yıllarla birlikte gelişmiştir. Karayolu taşımacılığı birçok avantajı beraberinde getirir. Altyapı yatırımlarının az olması, terminal gereksiniminin olmaması, hızlı servis imkânı bu avantajlar arasındadır. Bununla birlikte karayolu taşımacılığının en büyük tercih sebeplerinden biri uygun koşullar altında sınırının oldukça geniş olmasıdır. Zaman kısıtlamasına bağlı kalmaksızın taşımacılık yapılan bu türde, küçük veya büyük hacimli mallar taşınabilir. Zamansal olarak da esnek yapı sunan karayolu taşımacılığı, kısa mesafe için az maliyetle mal taşınmasının ideal yöntemlerinden biridir. Bu taşımacılıkta ayrıca 7/24 sefer yapılabilmesi, lojistik sürecin planlanmasında kolaylık sağlar.

Uluslararası karayolu taşımacılığında en büyük dezavantaj ise, uluslararası süreçlerde her transit ülke için ayrı gümrük işlemi gerektirmesidir. Uluslararası alanda denizyolu taşımacılığının karayoluna tercih edilme sebeplerinden başlıcası budur. Ayrıca ağırlık sınırlaması, malın az miktarda taşınmasına sebebiyet verir. Uzun mesafelerde lojistik maliyeti artmaktadır. Ayrıca bu yöntem yüksek kaza riskine sahiptir.

Hızlı Ulaşım: Havayolu Taşımacılığı

Havayolu taşımacılığının en önemli avantajı, malın çok süratli biçimde varacağı noktaya ulaşmasıdır. Bununla birlikte taşımacılık türleri arasında en pahalı olanıdır. Genel olarak hacmi küçük ancak piyasa değeri yüksek mallar bu yöntemle taşınır. Uluslararası havayolu taşımacılığı aciliyet arz eden durumlarda kullanılan başlıca taşıma yöntemidir. Dünyada taşınan toplam malın yüzde ikisi havayolu ile taşınmaktadır. Buna karşın piyasa değeri açısından taşınan toplam mal değerinin yüzde 33’lük payı havayolu taşımacılığına aittir. Denizyolu taşımacılığına oranla çok hızlı olan bu yöntemin yakıt maliyeti, lojistik maliyetini de artırmaktadır.

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