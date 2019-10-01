Uluslararası Turizm Derneği'nden Thomas Cook açıklaması

Uluslararası Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Arsin Demir tarafından dernek adına yapılan açıklamada; İngiliz tur operatörü Thomas Cook firmasının iflas etmesi ile otellerin ve turizm sektörünün çok zor günler geçirdiğini, bu iflasın turizm de süregelen olumlu havayı bir anda tersine çevirdiğini ifade etti.

Av. Arsin Demir, Uluslararası Turizm Derneğinin Thomas Cook firmasından alacağı olan ve tahsilat konusunda ne yapacağını bilemeyen oteller ve turizm şirketleri içinde çalışma yapmaya başladığını ve değişik formüller yaratmak adına uluslararası hukuk ve turizm mevzuatını incelediğini belirtti.

Gelirler kaybedildi

Konu hakkında bilgi veren Arsin Demir; "Özellikle Side ve Manavgat da 200 günlük turizm sezonunun yarısının yani 100 günün sezondaki en dolu ve fiyatların en yüksek olduğu dönemlerde elde edilen gelirler dahil hasılatın %25'ten %75' e kadar oranlarda kaybedilmiştir. Ege Bölgesindeki turizm tesisleri de bu olumsuz olaydan çok fazla etkilenmiştir. Bu şartlar altında çok hızlı bir şekilde bu yaşanan durumun tüm yönleri ile iyi değerlendirilip, Turizm Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının alacağı kararlar ile bir nebze olsun krizin aşılmasına destek verileceği umut edilmektedir. Türk turizminde yakalanan ivmenin kaybedilmemesi ve 2020 ve sonrası yıllar için planlı bir teşvik paketi ile turizm sektörü Türkiye'nin bacasız sanayisi olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Sektör destek paketi bekliyor

Destek ve teşvik paketinin bir an önce açıklanmasının ülkemizin en önemli sektörüne yeniden can vereceğini kaydeden Demir, şöyle devam etti: "Pakette mutlaka Thomas Cook nedeni ile zarar gören işletmelerin KDV ödemelerinin ertelenmesi ve Thomas Cook'a kesilen faturalar nedeni ile doğan vergi ve KDV'nin mahsuplaştırılması, düşük faizli kredi desteği sağlanması, turizm tanıtım ajansına ödenecek olan cironun binde 7,5'lik paydan işletmelerin gördüğü zarar oranında düşülmesi gerekiyor. Thomas Cook firmasından alacağı olan turizm işletmeleri adına Turizm Bakanlığı'nın ve TOBB'un etkin işbirliği kurarak İngiliz yargı sistemi nezdinde gerekli hukuki girişimlerin başlatılması önem taşıyor"