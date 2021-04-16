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UND, ticaret ve lojistiğin nabzını sınır kapılarında tutacak

UND Yönetim Kurulu aldığı kararla tüm sınır kapılarında ve bölgelerde ofis açma çalışmalarını başlattı

UND, ticaret ve lojistiğin nabzını sınır kapılarında tutacak
16 Nisan 2021 Cuma 10:35

Katılımcı Yönetim Modeli ile sektör politikalarını çalışma grupları ile birlikte belirleyen UND, yaşanan pandemi şartlarının da bir gereği olarak tüm kara sınır kapılarında yapılanmaya karar verdi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Kapıkule, Gürbulak ve Habur’da bulunan sınır gümrük temsilcilerine ek olarak en kısa süre içinde İpsala, Hamzabeyli, Sarp, Dilucu ve Aktaş’ta da temsilcilik açacak. UND Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, Pandemi şartlarında çıkan anlık problemlerde her an sektörün yanında olabilmek için bugüne kadar UND Kapıkule Temsilciliğinden destek verilen diğer Trakya Bölge Gümrükleri olan İpsala ve Hamzabeyli Sınır Gümrükleri ile UND Trabzon’dan destek verilen Sarp sınır kapısına yeni temsilcilikler açılacağı belirtildi.

Aynı şekilde Sarp kapısına alternatif olan Aktaş ve Gürbulak kapılarına alternatif olan Dilucu kapısında artmakta olan geçiş sayıları doğrultusunda yeni temsilcilikler açılacak.

Ayrıca, ülkemiz sanayi ve lojistik sektörünün yoğunlaştığı Ankara, Bolu, İzmir, Mersin, Trabzon’da yer alan UND Temsilciliklerine ilaveten Bursa, Gaziantep, Kayseri ve Konya’da yeni UND Temsilciliklerini açılacak.
UND Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada; “Sektörümüz incelendiğinde İzmir Bölgesi ile Mardin Bölgesinin, Trabzon Bölgesi ile Bolu Bölgesindeki nakliyecilerin ihtiyaçları çok farklı olduğu görülecektir.
Üyelerimizin yerel ihtiyaçları için hızlı ve yerel çözümler bulmak çok büyük önem taşıyor. Bu amaçla sektöre yakın olmak ihtiyaçlarını anlık tespit ve analiz ederek hızlı çözümler sunmak için taşımacılarımızın yoğun olduğu şehirlerde artık çok daha hızlı ulaşılabilir olunacaktır” dedi.

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