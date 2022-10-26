Üretici seneye pamuktan vazgeçebilir

Pamuk fiyatlarında yaşanan gerileme nedeniyle üreticiler maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor. İTB Başkanı Işınsu Kestelli de ekim ayı meclisinde üreticiye verilen prim desteklerinde bir iyileştirme yapılmaması durumunda önümüzdeki yıl, pamuk ekim alanlarında tekrar bir gerileme yaşanabileceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Borsası(İTB) ekim ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer idaresinde İZQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya pamuk fiyatlarında yaşanan gerileme damga vurdu. Üreticilerin ve tekstil sanayicilerinin sektörde yaşanan gelişmelerden çok mutlu olmadığını ifade eden İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Kütlü pamuk fiyatları ortalama 16-17 lira seviyelerinde hareket ediyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 11 lira seviyelerinde idi. Bu açıdan bakıldığında yüzde 50 civarında bir fiyat artışından bahsedebiliriz. Ancak, üreticilerimizin girdi maliyetleri bu dönemde çok daha fazla arttı. Nitekim, TÜİK tarafından açıklanan tarımsal girdi fiyatları ağustos ayında bir yıl öncesine göre ortalamada yüzde 135 yükseldi. Üstelik pamuk üretiminin en önemli maliyet kalemlerinden olan gübre fiyatlarındaki artış yüzde 234, enerji fiyatlarındaki artış ise yüzde 185’e ulaştı. Bu nedenle bugün piyasa da oluşan pamuk fiyatı üreticilerimizin beklentilerinin haklı olarak çok altında kaldı. Fiyatların bu seviyelere gerilemesine küresel pamuk fiyatlarında yaşanan gerilemenin ve tekstil sektöründeki talep daralmasının neden olduğunu söyleyebiliriz. Oluşan fiyatlara göre bir kilogram pamuğu ortalama 14 lira seviyelerinde mal eden üreticimiz ancak maliyetini karşılayabiliyor” dedi.

Pamuk ekimi gerileyebilir

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kilogram başına verilen prim desteklerinde bir değişiklik yapılmaması ve geçen yıl olduğu gibi 110 kuruş olarak açıklanmasının beklentileri karşılamadığını da ifade eden Kestelli, “Prim miktarının pamuk üreticimizin yaşadığı sorunlar dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Piyasanın bu şekilde devam etmesi ve prim desteklerinde bir iyileştirme yapılmaması durumunda önümüzdeki yıl, ‘pamuk ekim alanlarında’ tekrar bir gerileme yaşanmasının muhtemel olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Üretici memnun değil

İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak ise “Pamuk fiyatı 14-15 liraya kadar gerilemiş durumda. Üretici memnun değil, yapılmış olan yatırımın karşılığını almış olduğunu düşünmüyor. Bu sadece içerde değil globalden de gelen bir sıkıntı olduğunu açık seçik görüyoruz. Geçen yıl pamuğun 11 lira olduğu dolar kurunun 8,5 lira olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bu yıl yine aynı orantıyı koymaya kalksak pamuğun minimum 20 lira ve üstü olması gerekir” diye konuştu.

Çok büyük iflaslar olacak

Türkiye’de tekstil sektöründe çok büyük bir kriz yaşandığını ve yaşanacağını belirten Meclis Üyesi Şeref İyiuyarlar da “Pamuk hasadı Ege’de bitti, Urfa tarafında devam ediyor, Denizli tarafında daha devam edecek ama biten hasat döneminde bundan iki ay önce 26-27 lira olan pamuk fiyatı şuan 13 lira. Bu 13 lirayı biz çırçırcılar olarak fiyatlandıramıyoruz. Çünkü ertesi gün borsada satıp satamayacağımızı bilmiyoruz. Buna dışarıdan banka kredisi dayanmaz. O yüzden satıcam ödeyeceğim durumuna geldik. Aslında bu sektör böyle bir sektör değildi. Biz pamuğu keserdik üç gün içerisinde paramızı öderdik. Fiyatların 13 liraya gerilemesi çok büyük bir sansasyon. İnanın çok büyük toplu iflaslar olacak. Bu durum her şeyi etkileyecek” ifadelerini kullandı.