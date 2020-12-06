Üretim iki katına çıkıyor

Ankara'da 3 ay önce kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamak ve ihracat fırsatlarını değerlendirmek için üretim kapasitesi 2 katına çıkarılacak.

Fabrikada üretilen güneş panelleri, eş zamanlı olarak Karapınar Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumunda kullanılırken, buradaki kurulu güç de 40 Megavat'a ulaştı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Yerli ve milli enerji atılımı açısından ülkemiz için büyük ve değerli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Karapınar tamamlandığında 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını tek başına sağlayacak" dedi.

Kalyon Holding tarafından Ankara'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 19 Ağustos 2020 tarihinde açıldı. Güneş paneli üretiminin Ar-Ge dahil tüm aşamalarını entegre şekilde tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan fabrika; 100 bin metrekare kapalı alanda 400 milyon dolar yatırım ile kuruldu. Şuan yıllık 500 Megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan fabrikanın kapasitesi, 2021 Haziran ayında 1000 Megavat'a çıkacak. Şu anda bin 400 kişinin çalıştığı fabrikada, kapasite artışından sonra 2 bin 100 kişi çalışacak. Fabrikada günde 4 bin adet üretilen paneller, 30 yıl kullanım ömrüne sahip. Uluslararası kuruluşlar tarafından sertifikalandırılan paneller, 1 milyar dolar yatırım ile hayata geçirilecek olan Konya'daki Karapınar GES kurulumunda eş zamanlı kullanılmaya başlandı.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 3 ay önce hizmete giren dev tesisi medya temsilcileri ile birlikte gezdi, geldikleri noktayı anlattı. Cemal Kalyoncu, kısa sürede büyük mesafe aldıklarını ve önemli bir başarı sağladıklarını söyledi. Kalyoncu, 3 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile fabrikanın faaliyete geçtiğini hatırlatarak, "400 milyon dolar yatırım ile kurduğumuz bu fabrikadan önce Türkiye’de sadece, güneş paneli üretim aşamalarının dördüncüsü yani montajı yapılıyordu. Yerli ve milli enerji stratejisi çerçevesinde Türkiye’de ilk kez güneş paneli üretiminin 4 aşaması da tek çatı altında toplandı. Hatta Ar-Ge merkezimizi de aynı çatı altında organize ettik. Bu özelliği ile de dünyadaki tek üretim merkezi olduk. Burada üretilecek paneller yüzde 75’in üzerinde yerlilik oranına sahip. Ar-Ge çalışmaları ile bu oranı kısa sürede yüzde 90’lara çıkartacağız" dedi.

Kapasite artacak

Türkiye’nin güneş enerjisi açısından büyük avantaja sahip olduğuna vurgu yapan Kalyoncu, yenilenebilir enerji yatırımlarına önümüzdeki yıllarda büyük ihtiyaç duyulacağını söyleyerek, "Devletimiz yenilenebilir enerjiyi çok önemsiyor ve bu kapsamda YEKA Projesini büyük bir hassasiyet ile uyguluyor. Türkiye’de önümüzdeki süreçte yeni güneş enerji santrallerinin kurulması gerekecek. Ayrıca dünyada da ihtiyaç artacak. Hem ülkemizin ihtiyaçlarını hem de ihracat fırsatlarını gözeterek ilk başta 500 Megavat üretim kapasitesine sahip olan fabrikamızda kapasite artış kararı aldık. Bununla ilgili prosedürleri de başlattık, önümüzdeki Haziran ayında hücre ve güneş paneli üretim kapasitemiz 1000 Megavat’a çıkacak. Bin 400 kişiye sağladığımız istihdam rakamı da 2 bin 100 olacak" ifadelerini kullandı.