Üretimde birinciyiz ama az tüketiyoruz

Kuru üzüm üretim ve ihracatında Türkiye’nin lider konumda olduğunu ifade eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, iç piyasada da kuru üzüm tüketiminin artması gerektiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Ege İhracatçı Birlikleri(EİB) Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Bölgesi'nin kuru meyve üretim ve ihracat performansı, sektörün sürdürülebilirlik ve organik ile ilgili yürüttüğü çalışmalar, önümüzdeki dönemdeki yeni projelerle ilişkin açıklamalarda bulundu. EİB binasında gerçekleşen basın toplantısında Işık, “Kuru meyve sektörü başta tüketicilerimiz olmak üzere hepimiz için çok önemli. 2022 yılında bizim sektörümüz açısından başaralı bir yıl oldu. 500 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Yaklaşık 160 ülkeye ihracat yaptık. Değer olarak da 1 milyar 573 milyon dolar civarında ihracat gerçekleşti. İhracatımızda ilk sırada çekirdeksiz kuru üzüm, ikinci sırada kayısı, üçüncü sırada da incir yer alıyor. Çekirdeksiz kuru üzüm dünyada en çok tüketilen bir kuru meyve. Yaklaşık 1 milyon 300 bin ton civarında olan kuru üzüm tüketiminin Türkiye 300-350 bin tonunu üretiyor. Dünyada birinci sıradayız. İhracatına baktığımızda dünyada 700-780 bin ton civarında geri kalanı da ülkeler iç piyasalarında tüketiyor. Bizim ülkemizde Ege Bölgesi’nde yetişen kuru üzümümüz yıllar içerisinde 350 bin ton kapasitesine ulaşmış seviyede. Yıllarına göre değişmekle birlikte 250 ile 300 bin ton arasında değişiyor. Türk tarımında çekirdeksiz kuru üzüm sürdürülebilirliğin en önemli örneklerinden bir tanesi. Geçtiğimiz 30 yıla baktığımızda 100-125 bin tonlardan bugünkü rakamlara ulaşmış durumdayız” dedi.

Stoğumuzu yönetebiliyoruz

Kuru üzüm üretim ve ihracatında Türkiye’nin lider konumda olduğunu ifade eden Işık, “Üretimizdeki iniş ve çıkışlar büyük pazar kayıplarına neden oluyordu. Son 5-6 yıldır bakanlığımız ve sektörün kendi içindeki dinamikleriyle birlikte artık stoğumuzu da yönetmeye başladık. TMO yapmış olduğu doğru alımlarla, lisanslı depoculuk ve çiftçimizin pazara daha dengeli mal vermesiyle her sene 30-40 bin ton ürünümüzü gelecek seneye aktararak stoğumuzu yönetebilir hale geldik. Bu senede 300 bin ton olan üretimimizi geçen seneden devreden üretimle birlikte stoğumuzu oluşturduk. Geçen sene 254 bin ton civarında ihracat gerçekleştirdik. Bu bir başarı öyküsüdür. İhracat tonajı arttığında, iklim şartları iyi gittiğinde ortalama fiyatımız düşüyor ama rekolte düşük olduğunda da fiyatımız biraz daha artarak dengeliyoruz. EİB olarak yaklaşık 350 bin ton civarında ihracatımızı gerçekleştirdik sadece kuru meyve içerisinde üzüm olarak baktığımızda da bunun en büyük kısmını 254 bin tonla üzüm oluşturuyor” diye konuştu.

Bizden daha fazla tüketiyorlar

Işık ayrıca üzümün iç piyasada tüketiminin az olduğunu ve bunun arttırılması gerektiğini belirterek “Türkiye sahip oldukları imkânlarla üretmeyi başarıyor ama tüketimimizi de artırmamız gerekiyor. Üzüm tüketimiz yaklaşık 50 bin ton civarında, bu yeterli bir rakam değil. İngiltere, Fransa ve İtalya’ya baktığımızda üretici ülke olmamalarına rağmen hepsi bizden çok daha fazla çekirdeksiz kuru üzümü tüketiyor” dedi.