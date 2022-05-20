Üst üste gelen zamlardan sonra benzinde bu kez indirim bekleniyor. Cuma gecesinden itibaren benzinde 1 lira 2 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi

Geçtiğimiz günlerde benzine iki gün arayla 1 lira 70 kuruş ve 1 lira 4 kuruş olmak üzere iki defa zam gelmişti. Söz konusu zamların ardından 20 Mayıs Cuma gününü 21 Mayıs Cumartesi gününe bağlayan gece, benzine 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin ardından benzinin İstanbul'da 23 lira 86 kuruştan 22 lira 82 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 23 lira 98 kuruştan 22 lira 94 kuruşa düşmesi bekleniyor.