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Üst üste gelen zamlardan sonra benzinde bu kez indirim bekleniyor

Üst üste gelen zamlardan sonra benzinde bu kez indirim bekleniyor. Cuma gecesinden itibaren benzinde 1 lira 2 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi

Üst üste gelen zamlardan sonra benzinde bu kez indirim bekleniyor
20 Mayıs 2022 Cuma 12:24

Geçtiğimiz günlerde benzine iki gün arayla 1 lira 70 kuruş ve 1 lira 4 kuruş olmak üzere iki defa zam gelmişti. Söz konusu zamların ardından 20 Mayıs Cuma gününü 21 Mayıs Cumartesi gününe bağlayan gece, benzine 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.

İndirimin ardından benzinin İstanbul'da 23 lira 86 kuruştan 22 lira 82 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 23 lira 98 kuruştan 22 lira 94 kuruşa düşmesi bekleniyor.

Etiketler; #benzin #benzin indirim
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