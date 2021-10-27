Üst üste gelen zamlardan sonra bu kez benzine indirim geliyor

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor

Hafta başından bu yana benzine yapılan 72 kuruşluk zammın arından, benzinin litre fiyatına indirim yapılması bekleniyor. BloombergHT’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 28 Ekim'den geçerli olmak üzere benzinin litresinde 25 kuruş indirim olacak. İndirimden sonra İstanbul Avrupa yakasında litre başına ortalama benzin fiyatları 8,65'ten 8,40 seviyesine düşecek. Benzine pazartesi 44 kuruş, salı günü ise 28 kuruş zam gelmişti.