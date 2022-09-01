İFADEYE ÇAĞRILDI!
İFADEYE ÇAĞRILDI!
0
TWITTER'A YENİ ÖZELLİK GELDİ
TWITTER'A YENİ ÖZELLİK GELDİ
0
EV HAPSİNE İTİRAZ ETTİ!
EV HAPSİNE İTİRAZ ETTİ!
0
İZMİR'DE ZEYNEP BASTIK COŞKUSU
İZMİR'DE ZEYNEP BASTIK COŞKUSU
0

Üzüm fiyatı kafaları karıştırdı

Üzüm fiyatı kafaları karıştırdı
01 Eylül 2022 Perşembe 10:40

İTB ağustos ayı olağan meclis toplantısında İTB Başkanı Işınsu Kestelli, 27 lira olarak açıklanan 9 numara Sultani çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının diğer üretici ülkeler ile rekabete imkân tanıyacağını belirtirken Meclis Üyesi Mehmet Esmer ise fiyatın çok düşük olduğunu söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Manisa’da Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 9 numara Sultani çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını 27 lira açıklaması İzmir Ticaret Borsası(İTB)’nda kafaları karıştırdı. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, açıklanan fiyatın diğer üretici ülkelerle rekabet imkanı tanıyacağını belirtirken Meclis Üyesi Mehmet Esmer ise 27 liranın çok düşük bir fiyat olduğunu vurguladı.

Rekabete imkânı tanıyacak

İZQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşen İTB ağustos ayı olağan meclis toplantısında 9 numara Sultani çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan  İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2022/23 sezonu 9 numara Sultani çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 lira olarak açıklandı. Sektör temsilcisi arkadaşlarımız bu fiyatın diğer üretici ülkeler ile rekabete imkân tanıyacağını ifade ediyor. 20 Ağustos tarihi itibariyle kuru üzüm ihracatımız miktar olarak 245 bin tona, değer olarak da 430 milyon dolara ulaştı. Geçen yıla göre miktar olarak yüzde 12’lik bir artış söz konusu.  Ortalama ihraç fiyatı da ton başına 1750 dolar seviyelerinde oluştu. Bu yıl açıklanan 9 numara üzüm fiyatının tonu da yaklaşık 1500 dolar seviyelerinde. İşleme maliyetleri de düşünüldüğünde ihracatçı firmalarımızın geçen yıldan biraz daha yüksek bir ortalama fiyatı hedeflemeleri gerektiği kanaatindeyim. Bu vesile ile yeni sezonda üreticilerimize, tüccarlarımıza ve ihracatçılarımıza hayırlı ve bol bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

Sitemlerimizi bildirmek zorundayız

Başkan Kestelli’nin ardında söz alan Meclis Üyesi Mehmet Esmer ise “Toprak Mahsulleri Ofisi 9 numara üzümde 27 lira fiyat açıkladı. Bu fiyattan sektördeki kişiler hiçbir şey anlamadı. 9 numaralı üzüme 27 lira denildi. 8 numara, 7 numaranın fiyatı nedir? Havada kaldı. Ayrıca bu 27 lira hangi rekoltenin karşılığı? 250 bin ton rekoltenin mi, 350 bin ton rekoltenin mi? Eğer rekolte 250 bin ton ise gerçekten 27 lira çok düşük bir fiyat, 350 bin ton rekolte varsa bu seferde sürdürülebilir fiyat olmaktan uzaklaşıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’ne sitemlerimizi bildirmek zorundayız” diye konuştu.

Etiketler; #kuru üzüm #kuru üzüm fiyatı #ışınsı kestelli
Önceki Haber
Çeltik Belediyesi memur alacak
Sonraki Haber
İzmir'de deprem sonrası boşaltılan 122 okuldan 17'si yeniden yapıldı!
Benzin ve motorine indirim bekleniyor!
Benzin ve motorine indirim bekleniyor!
0
Özgener: Açıklanan paketler etki yaratmaz, enflasyon düşürülmeli
Özgener: Açıklanan paketler etki yaratmaz, enflasyon düşürülmeli
0
Doğalgazdan sonra bir zam da elektriğe geldi!
Doğalgazdan sonra bir zam da elektriğe geldi!
0
Kış öncesi kötü haber! Doğalgaza yüzde yüzde 20 zam!
Kış öncesi kötü haber! Doğalgaza yüzde yüzde 20 zam!
0
Uçak biletlerinde tavan fiyat değişti
Uçak biletlerinde tavan fiyat değişti
0
İZTO'da Özgener yeniden aday
İZTO'da Özgener yeniden aday
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.