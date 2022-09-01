Üzüm fiyatı kafaları karıştırdı

İTB ağustos ayı olağan meclis toplantısında İTB Başkanı Işınsu Kestelli, 27 lira olarak açıklanan 9 numara Sultani çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının diğer üretici ülkeler ile rekabete imkân tanıyacağını belirtirken Meclis Üyesi Mehmet Esmer ise fiyatın çok düşük olduğunu söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Manisa’da Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 9 numara Sultani çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını 27 lira açıklaması İzmir Ticaret Borsası(İTB)’nda kafaları karıştırdı. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, açıklanan fiyatın diğer üretici ülkelerle rekabet imkanı tanıyacağını belirtirken Meclis Üyesi Mehmet Esmer ise 27 liranın çok düşük bir fiyat olduğunu vurguladı.

Rekabete imkânı tanıyacak

İZQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşen İTB ağustos ayı olağan meclis toplantısında 9 numara Sultani çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2022/23 sezonu 9 numara Sultani çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 lira olarak açıklandı. Sektör temsilcisi arkadaşlarımız bu fiyatın diğer üretici ülkeler ile rekabete imkân tanıyacağını ifade ediyor. 20 Ağustos tarihi itibariyle kuru üzüm ihracatımız miktar olarak 245 bin tona, değer olarak da 430 milyon dolara ulaştı. Geçen yıla göre miktar olarak yüzde 12’lik bir artış söz konusu. Ortalama ihraç fiyatı da ton başına 1750 dolar seviyelerinde oluştu. Bu yıl açıklanan 9 numara üzüm fiyatının tonu da yaklaşık 1500 dolar seviyelerinde. İşleme maliyetleri de düşünüldüğünde ihracatçı firmalarımızın geçen yıldan biraz daha yüksek bir ortalama fiyatı hedeflemeleri gerektiği kanaatindeyim. Bu vesile ile yeni sezonda üreticilerimize, tüccarlarımıza ve ihracatçılarımıza hayırlı ve bol bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

Sitemlerimizi bildirmek zorundayız

Başkan Kestelli’nin ardında söz alan Meclis Üyesi Mehmet Esmer ise “Toprak Mahsulleri Ofisi 9 numara üzümde 27 lira fiyat açıkladı. Bu fiyattan sektördeki kişiler hiçbir şey anlamadı. 9 numaralı üzüme 27 lira denildi. 8 numara, 7 numaranın fiyatı nedir? Havada kaldı. Ayrıca bu 27 lira hangi rekoltenin karşılığı? 250 bin ton rekoltenin mi, 350 bin ton rekoltenin mi? Eğer rekolte 250 bin ton ise gerçekten 27 lira çok düşük bir fiyat, 350 bin ton rekolte varsa bu seferde sürdürülebilir fiyat olmaktan uzaklaşıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’ne sitemlerimizi bildirmek zorundayız” diye konuştu.