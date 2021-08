Uzun vadede altın kazandıracak

Güvenli bir yatırım aracı olan altının gram fiyatındaki dalgalanma yatırımcıda tedirginlik yarattı. Yatırımcıların altından vazgeçmemesi gerektiğini kaydeden İZTO Mücevher, Saat ve Hediyelik Eşya Komitesi Başkan Yardımcısı Halil Telli, uzun vadede dolar bazında altın ons fiyatının çok daha yükseklere çıkacağı yönünde beklentilerin olduğunu söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Önceki gün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatında düşüş yaşandı. Dün sabah saatlerinde ise altının gram fiyatında bir yükseliş gözlemlendi. Altının gram fiyatındaki dalgalanma yatırımcıda tedirginliğe neden olurken İzmir Ticaret Odası(İZTO) Mücevher, Saat ve Hediyelik Eşya Komitesi Başkan Yardımcısı Halil Telli, altının önün açık olduğunu belirterek dolar bazında altın ons fiyatının çok daha yükseklere çıkacağı yönünde beklentilerin olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde geçen ay tarım dışı istihdamın beklentinin çok üzerinde çıkması üzerine altının ons fiyatının gerilediğini aktaran Telli, “Amerika Birleşik Devletleri’nde 943 bin kişi tarım dışı istihdam edildi. Beklenti 850 bindi. Bu durum piyasalarda bir güven yarattı. Bu durumda da altının ons fiyatı geriledi. Bunun geçici olduğunu düşünüyoruz. Yaz sonunda bu işsizlik oranı yine yükselecektir. Bu nedenle altının önü açık. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizle ilgili bir açıklaması olacak. Piyasaların ve bizim beklentimiz faizin yükseltilmesi ancak sabit kalacak gibi. Faizleri yükselirse dolar kuru gerileyeceğinden TL bazında da altının fiyatı biraz gerileyebilir” dedi.

Her zaman için güvenli liman



Altındaki dalgalanmaya kripto paralara karşı yönelimi de değerlendirmelerde bulunan Telli, “Kripto para son zamanda moda oldu. Bilen de bilmeyen de yatırım yapar oldu. Biz bu modanın geçici olduğunu düşünüyoruz. Birçok ülke kripto parada suistimaller olması nedeniyle önlem almaya başladı. Online, görünmeyen soyut bir şeyi satın alıyorsunuz. Reel bir karşılığı yok diye düşünülüyor. O nedenle özellikle bizim ülkemizde elle tutulur kıymetli emtia olan altın her zaman için güvenli liman. Herhangi bir karışıklıkta, küresel bir krizde tüm dünyanın kıymetli emtiası altın. Geçici anlamda yatırımcı kripto paralara kaçıyor olabilir ama orta ve uzun vadede her zaman kıymetli maden olan altının revaçta olan bir yatırım aracı olacağını düşünüyoruz. Ne olursa olsun yatırımcılar altından vazgeçmemeli. Her zaman için kıymetli emtia altın en güvenli limandır. Altın tüm dünyada kabul gören en kıymetli bir maden. Uzun vadede altınla ilgili beklentiler çok daha yüksek. Dolar bazında altın ons fiyatının çok daha yükseklere çıkacağı yönünde beklentiler var” diye konuştu.

Düğünlerin vazgeçilmez takısı



Düğün sezonuyla birlikte altına ciddi bir rağbet olduğunu aktaran Telli, “Düğünlerin vazgeçilmez takısı çeyrek, yarım ve ata altınıdır. Doğal olarak insanlar alım güçleri zayıfladıkça altın tercihleri de değişiyor. Önceden tam altın takılıyordu, sonra yarım ve çeyrek altına düştü. Şu anda ise gram altın tercih ediliyor. İnsanlar ekonomileri zayıflasa da altın takısından vazgeçmiyor. Düğünlerde ve özel günlerde en popüler hediye altın. Son dönemde yatırımdan uzak duran Amerikalıların bile altına yönelimi olduğu belirtiliyor. Tüm dünyanın ortak geleceği altında” şeklinde konuştu.

Taksit sayıları arttırılmalı



Kredi kartıyla altın alımlarında taksit sayısının artırılması gerektiğini ifade eden Telli, “Kredi kartıyla altın alımlarında taksit sayısı üçe indirildi. Devlet burada vatandaşların bilinçsiz tüketim yapmasına engel olmak için önlemler alıyor. Fakat altın bir tüketim maddesi değil. Altın bir yatırım aracı. Taksitlendirmenin üçe düşürülmesi çok yanlış bir karar. Tam tersine teşvik edilmesi lazım. En az sekiz taksit olması lazım. İnsanlar rahat bir şekilde altın alabilmeli. Altın bir tüketim aracı değil tasarruf aracıdır” açıklamasında bulundu.