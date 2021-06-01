Vali Köşger: Kaynaklarımızı yerinde kullanırsak İzmir'in daha iyi konuma geleceği aşikar!

İZKA ve EBSO işbirliği içerisinde hayat geçirilecek İzmir Kaynak Verimliliği Programı lansman toplantısında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’in kaynaklarını daha verimli kullanması halinde Türkiye’de ve dünyada daha iyi bir konuma geleceğinin aşikar olduğunu söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Kalkınma Ajansı(İZKA)’nın 2021 yılı itibariyle başlatmış olduğu İzmir Kaynak Verimliliği Programı ilişkin hedef ve çalışmaların aktarılabilmesi amacıyla lansman toplantısı gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger, Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, Aachen Teknik Üniversitesi Avrupa 4.0 Dönüşüm Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Thomas Gartzen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner’in katıldı.

2021-2024 dönemini içeren bir operasyonel program çerçevesinde, EBSO işbirliği içerisinde, İzmir'de bir Kaynak Verimliliği Merkezi'nin hayata geçirilmesi planlanlanıyor. İki bileşenli olarak kurgulanan İzmir Kaynak Verimliliği Programı'ndaki Endüstriyel Simbiyoz Bileşeni kapsamındaki faaliyetler Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile, Dijital Dönüşüm Bileşeni kapsamındaki faaliyetler ise RWTH Aachen Teknik Üniversitesi Avrupa 4.0 Dönüşüm Merkezi (European 4.0 Transformation Center) işbirliğinde yürütülecek.

Kaynak verimliliği şart

İzmir Kaynak Verimliliği Programı lansman toplantısında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “2020 yılının başından bu yana İçinde bulunduğumuz salgın süreci tüm dünyada eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik sıkıntı ve çalkantıya sebep verdi. Bu süreçte yaşananlar, salgın sonrası süreçte tüm sektörlerde yeni bir yapılanmayı gerektireceği öngörüsü kaçınılmaz bir şekilde hepimizin gündeminde. Özellikle salgın sonrası koşullarda verimlilik ve rekabet baskısı, yenilikçi fikirlere yatırım yapmayı gerekli kılmakta. Günümüzde ülkeler hem sanayileşmede hem kaynak verimliliğini hem de dijital dönüşümün önemini kavramış olup bu dönüşümü gerçekleştirmek için yapılması gerekenlere odaklanmış durumda. Ülkemizde de bu dönüşümün getireceği avantajlar konusunda farkındalık oldukça yüksek. Salgının tüm etkilerine rağmen sanayimizin gücünü koruduğunu görmekteyiz. Ege Bölgesi’nde sanayimizin dirençli olduğu olağan dışı şartlara hemen adapte olup yeni bir ivmeyle yeniden yoluna koyulduğunu görüyoruz. Dönüşüm yapmak için bölgemizdeki sanayicilerin gerekli beşeri ve fiziki altyapıya sahip olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle İzmir ekonomisini değerlendirdiğimizde salgının olumsuz etkilerine rağmen İzmir ekonomisi 2020 yılında Türkiye ekonomisinin genel performansına uygun olarak yüzde 2’ye yakın bir büyüme gösterdi” dedi.

İzmir’in hak ettiği yere geleceği aşikar

İzmir’in sanayisinin güçlü olduğuna dikkat çeken Vali Köşger, “İzmir dış ticaret fazlası vermeye, ülkeye döviz kazandırmaya devam ediyor. Bu aşamada hem dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak hem de salgının etkilerini fırsata çevirmek üzere İZKA ve EBSO işbirliği içerisinde hayat geçirilecek İzmir Kaynak Verimliliği Programı daha bir önemli hale geldi. İzmir çok üretim yapısı, zengin doğal kaynakları bir arada sunmasıyla sadece Türkiye ölçeğinde değil dünya ölçeğinde de öne çıkan bir bölge. İzmir sadece bir sektörde değil, hem sanayide hem tarımda, hem turizmde, hem ticarette Türkiye’nin dinamo illerinden birisi. Bütün bu saydığım alanların alt bileşenlerinde çok imkanlar, çok fırsatlar sunan bir şehir. Sahip olduğumuz potansiyelin kullanmak için bu programın olum bir fırsat olduğunu değerlendiriyorum. Kaynaklarımızı yerli yerinde ve verimli kullanırsak İzmir’in hem Türkiye’de hem de dünyada daha iyi bir konuma geleceği aşikar ve mukadder. İzmir hak ettiği yeri alacaktır” diye konuştu.

İzmir’in sanayideki rolü artacak

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise “Dünya salgın sonrasında ekonomi ve sanayi kurallarının yeniden yazılacağı bir dönüşüm içerisinde olduğu dönüşümü hep birlikte yaşıyoruz. Bu dönüşümüm çevreye saygılı üretim yaklaşımlarının otomasyon ve dijitalleşmeni değer zincirlerinin bütün adımlarının ancak gerçekleşmesiyle hayat bulabileceğini biliyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik odağında sanayileşmenin dördüncü aşamasında olan sanayi 4.0 ekseninde şekillenen, sanayi dönüşümünü İzmir’de hayata geçirmenin sağlayacağı avantajları itibariyle İzmir’in sanayideki rolünün daha da çok artacağına inanıyorum. Bu yaklaşımla sanayi odamız İZKA ile birlikte bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için yapılması gerekenlere odaklanarak bu programı başlattık. Bu program ile Endüstriyel Simbiyoz ve dijital dönüşüm konularına entegre bir yaklaşımla çözüm bulmak en önemli amacımız. Firmaların ihtiyaç ve gelişme ihtiyaçlarının ortaya konduğu bir merkez olarak İzmir sanayisinin ihtiyaçlarına yanıt verecek uzmanlıkları İzmir’e transfer edeceğiz. Dijital dönüşüm kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde Aachen Teknik Üniversitesi Avrupa 4.0 Dönüşüm Merkezi’nin İzmir’de oluşturmak istenen teknik kapasite için kritik ve başarılı bir örnek teşkil ettiği görülmüş benzer bir iş modelinin İzmir’e gerçekleştirilmesi için bu iş birliği vurgusu hayata geçirilmiş bulunuyor. Dijital dönüşüm uzmanlık potansiyelinin İzmir’de yer alan firmaların ihtiyaçlarıyla uyumlu kurgulanabilmesi amacıyla firmalarımızın bire bir yaşadıkları sorunların ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi son derece önemli. Bu doğrultuda Avrupa 4.0 dönüşüm merkeziyle yapılacak iş birliği kapsamında benzer bir merkezin İzmir’de kurulumu ve iş modelinin geliştirilmesi için gerek duyulan detaylı saha analiz çalışmaları 2021 yılı içerisinde gerçekleşecektir ” şeklinde konuştu.

İzmir’de sanayicinin başvurabileceği ulusal kapasite

İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz de “Bugün aslında bir temel atma töreni gerçekleştirmiş olduk. Uzun bir yolculuğa çıkıyoruz, 4 yıllık bir operasyonel program olarak başlayan İzmir Kaynak Verimliliği Programı zaman içerisinde saha inecek, sanayicilere dokunmaya başlayacak, üniversiteler ile iletişim kuracak ve İzmir’de sanayicinin başvurabileceği bir ulusal kapasiteyi inşa etmiş olacak. Zor ve meşakkatli bir yolun ilk adımını attık. Sizlerin de süreç içerisinde kapılarını çalarak, desteğini alarak sizlerle beraber bu süreci yöneteceğiz. Birçok firmamıza dokunacağız ve bu süreçte gönüllü firmalara hem teknik hem mali destek vermek suretiyle onların da bu dijital dönüşüm ve endüstriyel simbiyoz dönüşümlerine destek olmuş olacağız” diye konuştu.