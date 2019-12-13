Varşova Mermer Fuarı için imzalar atıldı

Doğal taş sektöründeki başarısıyla dünya markası "Marble İzmir", 26 yıllık deneyimini Avrupa'ya taşıyor.

Bu kapsamda, Orta Avrupa'nın ticarette en önemli lokasyonu olan Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenecek "Marble Warsaw" için ilk sözleşmeler yapıldı. Bu sayede Türk doğal taş sektörü, Avrupa'nın kalbine "Marble" imzası atacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı artık kabuğuna sığmıyor. İZFAŞ, 1-4 Nisan 2020 tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenleyeceği 26. Marble İzmir Fuarı'nın ardından ilk kez yurt dışında bir fuar organize etmeye hazırlanıyor. 4-6 Haziran 2020 tarihlerinde İZFAŞ ve Ptak iş birliği ile Orta Avrupa'nın en büyük fuar ve kongre merkezi olan Polonya'daki Ptak Warsaw Expo'da gerçekleşecek Marble Warsaw Fuarı için sektör temsilcileri Tarihi Havagazı Fabrikası'nda buluştu. Türk doğal taş sektörünün oyun kurucuları, fuarcılık tarihinde Türkiye'ye mal olmuş "Marble" markasının Avrupa'ya açılma heyecanını paylaştı. Bu kapsamda, Orta Avrupa'nın ticarette en önemli lokasyonlarından biri olan Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenecek fuarın ilk sözleşmelerine imzalar atıldı. Katılımcı firmalar, sektörün neden Polonya'da da bir araya gelmesi gerektiğine yönelik bilgilendirildi.

Avrupa'ya Türk taşı çıkarması

Son beş yılda 268 bin 211 metrekare alanda, 5 bin 128 katılımcı ile Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarından 269 bin 588 ziyaretçiyi bünyesinde ağırlayan Marble İzmir, 26 senelik tecrübesini Avrupa'ya taşıyor. Marble Fuarı bu kez Avrupa pazarına açılan bir pencere görevi gören Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük ekonomik potansiyeline sahip Polonya'da gerçekleştirilecek. Marble, Orta Avrupa'nın ticarette lider metropollerinden biri olan Varşova kentinde "Marble Warsaw" ismiyle düzenlenecek. Katılımcılarına Avrupa'daki müşterilere açılma fırsatı sunacak fuar, 143 bin metrekare sergi alanı ile UFI Fuar Merkezleri arasında Orta Avrupa'nın en büyük fuar merkezi olan Ptak Warsaw Expo'da düzenlenecek. Son dönemde inşaat ve yapı sektöründeki kullanımı ile sektöre büyük yatırımlar yapan Polonya'nın 2018 yılında 166 milyon 161 bin dolar olan doğal taş ithalatının yalnızca 2 milyon 761 binlik bir kısmını karşılayan Türkiye; fuarla birlikte bu rakamın tamamına talip olacak. Yalnızca Polonya'da değil, İskandinav ülkeleri, Doğu Avrupa ve Rusya pazarından katılımcılara da ulaşmayı hedefleyen Türkiye; "Marble Warsaw" ile Avrupa'ya doğal taş çıkarması yaparak sektöre kuvvetli bir ivme kazandıracak. Fuar'da Marble İzmir'den farklı olarak Polonya ve Avrupa'daki inşaat sektörüne hitap edebilmek amacıyla seramik sektörü de yer alacak. Bununla birlikte doğal taşçıların ağırlıkta olacağı fuarda tasarım ürünler, makineciler, sarf malzemecileri, lojistik firmalarının yer alması planlanıyor.

Türk doğal taşı için önemli bir adım

Türk doğal taşının ve sektörün hak ettiği değere ulaşabilmesi için dünyanın dört bir yanında büyük bir özveri ile çalıştıklarını dile getiren İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, "Ülkemizdeki tüm güçlü kurumları bir araya getirip dünyanın dört bir köşesinde çalışmalarımızı sürdürürken küresel alanda da sektörümüzde yeni çalışmalar içinde yer alıyoruz. Türkiye'nin ve dünya ekonomisinin içinden geçtiği dönem birçok fırsat ve riski içerisinde barındırıyor. Bizler bu süreçte markalaşmaktan ve sektörümüzün ticaretine katkı sunmaktan vazgeçmiyoruz. Diğer yandan fırsatları da değerlendirip yeni iş birlikleri yaratıyoruz. Bu noktada 25 yıllık tecrübesi ve siz değerli sektör temsilcilerinin desteği ile Varşova'da düzenleyeceğimiz fuarın, Türk doğal taşının dünya çapında hak ettiği değeri görebilmesi açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaya'dan sektöre çağrı: "bizim için bir görevdir"

Marble İzmir Fuarı'nın son yıllarda markalaşma yolunda büyük bir çaba gösterdiğini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, "Marble"ın bu hamle ile hem İzmir'in hem Türkiye'nin güçlü markalarından biri olduğunu kanıtladığını belirtti. Kaya, "Dünya markası bir fuar yaratıldı 26 senede. Bunun artık dünyada farklı alanlarda da kendini göstermesinin zamanı geldiğini düşünüyorum. Avrupa merkezli bir alanda, doğrudan Avrupalı alıcılara hitap eden bir destinasyonda bir ilki başaracağız. Normalde ilk fuarlara katılımlar 8-10 civarında olur. Bizim ön görümüz, en az 50-60 firma katılımı ile orada boy göstereceğimiz yönünde. İZFAŞ'ın alın teri çok fazla. Sektör olarak İZFAŞ'ın yanında olma mecburiyetindeyiz. Bu bizim için bir görevdir" şeklinde konuştu.

Orta Avrupa'da ses getirecek bir girişim

Fuarcılık ve doğal taş sektöründe Türkiye'nin yurt dışına ciddi bir atılımı olarak değerlendiren Marble İzmir Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faruk Çalapkulu ise, "Dünya doğal taş sektöründeki kamplaşmayı daha net ve güçlü kılacak bir atılım oldu. Bu nedenle takdir ediyorum. Türk mermercilerinin de bu fuara katılımında büyük yarar görüyorum. Sektörümüzün geleceğinde öngörülen dört önemli ülkeden birisidir Polonya. Devamında ise Japonya, Türkiye ve Amerika var. Bizim Orta Avrupa'da böyle bir girişimimiz bence ses getirecek ve başarıya ulaşacaktır. Bu büyük bir fırsat. Hayalim "Marble" fuarlarının dünya doğal taş merkezine oturtulmasıdır" dedi.