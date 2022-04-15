Vatandaş indirim beklerken motorine yine zam geliyor!

Vatandaş indirim beklerken motorin fiyatına yine zam geliyor. Alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 79 kuruş zam gelecek

NTV'nin haberine göre motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

14 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.