Vatandaşın alım gücü düştü, esnaf da zarar ediyor 

Döviz kurundaki fahiş artış ve akaryakıta ardı ardına gelen zamlar hal ve pazar esnafını da vurdu. Vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle esnaf zarar ediyor

FATİH ÖZKILINÇ- Son dönemde döviz kurundaki fahiş artış ve akaryakıta ardı ardına gelen zamlar hal ve pazar esnafını da vurdu. Sektör temsilcileri vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirterek gelen zamlarla birlikte esnafın da zarar ettiğini belirtiyor.

Vatandaşın alım gücü yok

Döviz kurundaki yükseliş ve akaryakıt zamlarının hal esnafını olumsuz etkilediğini ifade eden İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan, "İnsanların alım gücü kalmadığı için sebze ve meyve fazla tüketilmiyor. Vatandaşlar çok düşük seviyede alışveriş yapıyor. Fiyatlar yükselince vatandaşlar daha temkinli hareket ediyor. Sebze ve meyve fiyatları da tüketimde düştü. Piyasada talep yok. Bu zamlarla nakliye fiyatları yükseldi. Ancak sebze ve meyve fiyatları tam aksine düşüyor. Sebze ve meyve günlük tüketilmesi gerekiyor. Bu nedenle hal esnafı ucuza satıyor. Talep olmadığı için de fiyatlar düşüyor. Hal esnafı zarar ediyor. Günü kurtarmaya bakıyor" dedi.

Çare bulacaklarına bahane buluyorlar

Zamların pazar esnafını derinden etkilediğini belirten İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen ise "Pazar esnafı hiç iyi değil. Üretici de ağlıyor biz de ağlıyoruz. Vatandaş da haklı olarak fiyatlardan şikayetçi. 'Dün 3 liraydı bugün 5 lira' diyor. Çünkü vatandaşın cebi yanıyor, ateş var. Kış aylarında sebze ve meyve çok daha pahalı olacak. Pazar esnafı günü kurtarırsa şükrediyor. Vatandaşlar çocukları okula giderken beslenme çantasına bir elma, bir mandalina koyamıyor. Beyfendiler çıktı 'iki tane domates, üç tane biber alın' diyor. Burası Türkiye, böyle bir şey yok. Konuşmasalar daha iyi. En azından konuşup bizi üzmesinler. Dediklerine göre biz de taneyle satacağız. Çare bulacaklarına bahane buluyorlar. Vatandaş kredi kartıyla alışveriş yapıyor. Vatandaşın alım gücü yok" diye konuştu.