VavaCars İzmir'e geldi

Güvenli, hızlı ve şeffaf süreçlerle, 2. el araç alış ve satışını çok kolaylaştıran bir model yaratan VavaCars'ın verdiği hizmet ve iyi fiyata talep her geçen gün daha da artıyor.

VavaCars, Petrol Ofisi'nin kardeş şirketi olarak operasyonlarını hızlandırdığı Eylül 2019'dan bu yana yaklaşık 10 kat büyüyen talebi karşılamak üzere İstanbul'daki noktalarına yenilerini eklerken, üç diğer büyük ilde birden ilk Araç Satın Alma Merkezini açıyor. Ankara'daki merkez, hizmet kapasitesi ile amiral mağaza olarak konumlandırılıyor.

VavaCars bundan yaklaşık bir yıl önce ikinci el araç pazarı alışkanlıklarını kökünden değiştirme ve Türkiye'den sonra dünyaya açılma hedefiyle kuruldu. Geçen süre zarfında, Petrol Ofisi ile kurulan güçlü iş birliği, teknolojik altyapı ve yenilikçi iş modeli ile ülkemizde büyümeye devam eden şirket, İstanbul'daki 10 VavaCars Satın Alım Merkezi'nin ardından şimdi Ankara, İzmir ve Bursa'da yeni merkezler açıyor.

VavaCars, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve onlara daha yakın noktalarda hizmet sunmak üzere, 13 Temmuz itibarıyla Bursa'daki ilk Satın Alma Merkezini Osmangazi TÜV-SÜD D-Expert'in içinde hayata geçirdi. Hemen ardından İzmir'de açılacak VavaCars noktası ise Gaziemir'deki TÜV-SÜD D-Expert'in içinde yer alacak. Ayrıca, İstanbul'da hali hazırda operasyonlarını sürdüren, Libadiye, Maltepe, Cennet, Kanyon, Maslak ve Yenibosna'daki VavaCars Satın Alma Merkezlerine artık Ataşehir de eklenecek.

Amiral satın alma merkezi

Ağustos ayında Ankara - Ümitköy'de açılacak VavaCars Satın Alma Merkezi, 1.400 metrekareye yayılan alanı ile yüksek kapasitede hizmet vermeye hazırlanıyor. Bu merkez sayesinde, 2. el araç piyasasının %20'sini oluşturan İstanbul'un ardından %12 ile ikinci sırada gelen Başkent, VavaCars'ın hayat kolaylaştıran modeliyle tanışacak. Anadolu'nun ortasında Amiral olarak konumlandırılan merkezde deneyimlerle yurt çapında müşteri hizmetlerinin daha da mükemmelleştirilmesi amaçlanıyor.

VavaCars Türkiye CEO'su Lawrence Merritt, "Dünyaca içinden geçtiğimiz bu dönemde birçok firma sadece mevcut koşullarını korumaya odaklanmışken biz VavaCars olarak odağımıza büyümeyi koyduk. Bu krizden çıkmanın yolunu müşterilerimiz için yenilikler gerçekleştirmek büyümek olarak görüyoruz. Bu iş modelini tüm dünyada ilk olarak Türkiye'de uygulamaya sokmamızın ardından henüz bir yıl geçti ve yüksek müşteri memnuniyetimizin ve yüksek tavsiye skorlarımızın bir sonucu olarak hızlı bir talep artışına şahit oluyoruz. Müşterimiz neredeyse biz de orada olmak, aynı standartta hizmet sunarak onlara yakın olmak zorundayız. Bu nedenle, İstanbul'daki Satın Alma Merkezleri'mizin ardından üç büyük ilde, Ankara, Bursa ve İzmir'de de müşterilerimize hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle Ankara'daki VavaCars satın alma merkezimiz 1.400 metrekare alanı ve hizmet kapasitesiyle bir amiral gemisi konumunda olacak. Tüm VavaCars merkezlerimiz, beş yıldızlı bir otel konforuna ve modern çizgilere sahip ve en önemli vaatlerimizden biri olan şeffaflık ilkesine paralel olarak şeffaf biçimde tasarlandı. Herkesi VavaCars deneyimini yaşamaya davet ediyoruz," dedi.



