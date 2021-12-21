Vergilere büyük zam geldi!

Resmi Gazete'de yer alan yeni kararlara göre Özel İletişim Vergisi'ne yüzde 36.2, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 25, Emlak Vergisi'ne yüzde 18.10 zam geldi

Bugünkü Resmi Gazete yayımlanan kararlara göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere, Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36.2 oranında artırıldı. Emlak Vergisi’ne ise yüzde 18.10 oranında zam geldi.

Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu beş binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne ise yüzde 25 oranında zam yapıldı. Geçen seneki zam oranı ise yüzde 9.11 olmuştu.

Geçen yıl değeri 56 bin 500 lirayı aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araca 1051 TL vergi ödeyen vatandaş, 1 Ocak 2021’den sonra, değeri 70 bin 600 lirayı aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araç için 1313 lira vergi ödeyecek.

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) yeniden değerleme oranı nispetinde yüzde 36.2 artırılarak 117 TL şeklinde yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın söz konusu maktu tutarı belirleyen tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Oran, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.