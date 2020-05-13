Virüs, tarımı parlattı

Dünya genelinde pandemiye dönüşen Covid-19 virüsü tarım ve gıda sektörüne iade-i itibar kazandırdı.

Türkiye'de Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonominin omurgasını tarım sektörü oluştururken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Köylü Milletin Efendisidir" sözüyle çiftçilerin toplum içindeki konumunu perçinlemişti. Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılında Tarım Sektörü, Gayri Safi Milli Hasıladan yüzde 43 pay alırken, 1926 yılında yüzde 49.6'lık payla GSMH içindeki en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'nin 1923 yılında Gayri Safi Milli Hasılası yaklaşık 3 milyar TL iken, tarım sektörü 1 milyar 263 milyon TL'lik payla temsil ediliyordu. Tarım sektörünün GSMH'dan aldığı pay sonraki yıllarda gerileyerek 2018 yılı sonunda yüzde 5.8'e kadar düştü.

Cumhuriyetin ilan edildiği tarihte Türkiye nüfusunun yüzde 76'sı kırsalda yaşarken, tarım sektöründen geçimini sağlayan kesim toplumun yüzde 80'ini geçiyordu. 2018 yılı sonunda istihdamda tarım sektörünün payı yüzde 17,3'e gerilemiş durumda. Bu yıl 14 Mayıs Çiftçiler Günü Covid-19 günlerinde kutlanıyor. Türkiye'de tarım ürünleri ihracatında lider konumda olan Ege İhracatçı Birlikleri başkanları 14 Mayıs Çiftçiler Günü nedeniyle verdikleri mesajlarda, Covid-19 virüsünün tarım sektörünün önemini tekrar ortaya koyduğu görüşünde birleştiler.

Sürdürebilirlik tek gayemiz

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Covid-19 salgın sürecinin tarım ülkesi olmanın kıymetini anlamamızı sağladığına işaret etti. "Bu süreçte, tarımsal ihtiyaçların her zaman başka ülkelerden tedarik edilemeyeceğini de öğrendik" değerlendirmesinde bulunan Eskinazi, " Toplum sağlığı için salgın dönemlerinde başka ülkelerden ithalat yapmak mümkün olamayabiliyor. Üretim politikamızı, tarımda mümkün olduğu kadar dışa bağımlı olmamak üzerine kurmalıyız. Gelecekte var olabilecek her koşula karşı kendi kendimize yetecek şekilde, kimsede yokken biz onlara satabilecek şekilde tarım politikamızı oluşturmalıyız. Tarımsal üretim planlarımız, teşvik sistemimiz; mevsime, yıla göre değil daha uzun vadeli projeksiyonlar yapılarak tasarlanmalıdır. Ana gayemiz, tarım sektöründe sürdürülebilirlik olmalıdır" diye konuştu.

Daha önemli hale geldi

Covid-19 salgınının sağlıklı gıdaya erişimin ne kadar önemli olduğu konusunda insanları bilinçlendirdiğine vurgu yapan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, bundan sonra insanların tüketim ve satın alma tercihlerini, çoğunlukla sağlıklı gıda ürünlerinden yana kullanacaklarını ifade etti.

Celep, ''Ülke olarak organik üretimdeki 35 yıllık birikimimizi avantaja çevirebilir, yeni dönemde organik üretime ağırlık vererek hedef pazarlarımızdaki rakiplerimize karşı rekabette bir adım öne geçebiliriz. İtalya ve İspanya'nın salgın sonrası yaşadığı güçlüklerin ticari açıdan baktığımızda Türkiye'ye bir fırsat doğurabileceği de göz ardı edilemez. İşimizdeki potansiyeli ortaya çıkaracak hedefler belirleyerek, Türkiye'nin adının sağlıklı ve kaliteli ürünlerle anılması için çalışmalıyız Ayrıca, Salgın sonrası tarım işçiliği alanındaki istihdam taleplerinde sıkıntılar olabilecektir. Kırsal kesimden büyükşehirlere geçmişten günümüze süregelen dengesiz göç de bu sıkıntıda kuşkusuz rol oynuyor.'' diye konuştu.

Tarım sektörünün insanlık tarihi boyunca önemini koruyan stratejik bir sektör olduğunun altını çizen Celep, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarım sektörünün gerekliliği ve stratejik değeri gün geçtikçe daha da iyi anlaşılmakta ve görünen o ki değişen dünya, toprağa çok daha fazla önem vermemiz gerektiğini bize öğretti. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü Milletin Efendisidir' sözünde vurgu yaptığı gibi çalışkanlığın ve üretkenliğin zirvesinde oturan çiftçilerimizin sosyo-ekonomik olarak güçlenmesi, hayat standartlarının yükselmesi ve ürettikleri ürünlerin dünya pazarlarına ulaşabilmesi için her türlü desteğin verilmesi gerektiğine inanıyorum.Şahsım ve temsil ettiğim kurumum adına, alın terini toprağa ekerek geçimini sağlayan, tarımsal üretimin her kademesinde emeği geçen çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününü kutluyorum."

Çiftçilerimizi alkışlayalım

Dünya nüfusunun hızla arttığı, insanları besleyecek tarım topraklarının hızla tükendiği gerçeği ile yüz yüze kaldığımız bir dönemde, tüm dünyanın Coronavirüs'le tanıştığını dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Pandemi ile birlikte dünyanın; toprağın, tarımın, tarım üreticisinin önemini çok acı ve yıkıcı bir deneyim ile bir kez daha gördüğüne dikkati çekti.