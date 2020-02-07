Virüsten kaçanlar MODEKO'ya koşacak

MODEKO 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen korona virüsü nedeniyle ertelenen dünyanın en büyük mobilya fuarlarının yarattığı boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.

Çin'e gidecek sektör profesyonelleri rotasını İzmir'e çevirdi. Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, virüs nedeniyle yabancı ziyaretçi talebinin arttığını vurguladı. Dünyanın en büyük mobilya ihracatçısı Çin Korona virüsünün pençesinde. Ülke genelinde önemli tedbirler uygulanırken virüsün etkileri uluslararası boyutlara taşındı. Çin'in Guangzhou kentinde 18-21 Mart'ta düzenlenecek CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı korona virüsü nedeniyle ertelenmesinin ardından Türk mobilya sektörü harekete geçti.

Rota İzmir'e çevrildi

Çin'in Guangzhou kentinde 18-21 Mart'ta düzenlenecek CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı'nın iptalinin sektördeki önemine vurgu yapan Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, sekör profesyonellerinin rotayı İzmir'e çevirdiğini söyledi. İşleyen, "Mobilya alanında dünyanın en önemli organizasonlarından biri CIFF Uluslararası Mobilya Fuarıydı. Ciddi sağlık nedenleriyle maalesef iptal edildi. Uluslararası nitelikte düzenlediğimiz MODEKO 31. İzmir Mobilya fuarımıza olan ilgi bir kat daha attı. Dünyanın önemli alıcıları ekip arkadaşlarımız ile temasa geçti. CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı'ndan doğan açıklarını Türkiye'nin İzmir kentinde düzenlenen MODEKO ile kapatma hedeflerinin olduğunu dile getiriyorlar. Bu anlamda katılımcılarımızı yabancı ziyaretçilerin yoğunluğunu düşünerek hareket etmelerini istiyoruz" dedi.

Boşluğu dolduracağız

Çin'de meydana gelen olayları yakından takip ettiklerini belirten İzmir Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, Çin'in Guangzhou kentinde 18-21 Mart'ta düzenlenecek CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı'nın iptali için geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Özkoparan, "Yaklaşık 30 Milyar dolarlık Mobilya ihracatı ile Çin dünya mobilyasının yüzde 25'ini karışlıyor. Çin'deki mobilya fuarının iptal edilmesi bu ülkenin mobilya ihracatını yapamayacağı anlamına geliyor. Çin'den mobilya ithal eden alıcılar alternatif arayışlarına girdiler. Türkiye bu anlamda boşluğu doldurabilecek güçte bir ülke konumunda. Çin'de 18-21 Mart tarihinde düzenlenecek mobilya fuarı iptal edildi. Bu tarihe en yakın günde Dünyaya Türk mobilyasını tanıtacak, ülke ihracatını katlayacak organizasyon MODEKO 31.Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'dır. İlgili Bakanlıklarımız, İzmir Büyükşehir Belediyesi, odalarımız ve sektörel derneklerimizin işbirliğinde ülkemizi mobilya ihracatında önemli bir konuma getirebiliriz. İzmir bu dev organizasyona ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahiptir. Bu vatani görevin yerine getirilmesi için tüm kurum ve kuruluşları işbirliği yapmaya davet ediyorum. 4-8 Mart'ta düzenlenecek MODEKO İzmir Mobilya Fuarı'a 1 ay süre var "şeklinde konuştu.