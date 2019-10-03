Volkswagen'in Manisa'ya yapacağı yatırım

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar: "(VW'nin Türkiye yatırımı) Karar, ülkemiz ihracatının ve katma değerinin artışını tetikleyecektir. Bu, 'Türkiye yatırım için uygun ortamı sağlıyor' algısının yabancı yatırımcılar açısından sağlanması adına da kritik bir örnektir"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Volkswagen'in (VW) Manisa'da yapacağı yatırımdan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, VW'nin yatırımı ile Türk otomotiv sektöründe son 22 yılın en büyük yatırımın önünün açıldığını bildirdi.Yatırımın 2022'de faaliyete geçeceğini aktaran Yorgancılar, firmanın Türkiye'de yaklaşık 5-7 bin kişiyi istihdam edeceğini kaydetti.

Türkiye'nin 50 yıllık otomotiv sektöründeki tecrübesi ile birçok markaya ev sahipliği yaptığını, çok ciddi bir tedarik zinciri oluşturduğunu ve kayda değer bir yetişmiş iş gücüne sahip olduğunun altını çizen Yorgancılar, VW yatırımı ile bu kazanımların taçlanacağını, özellikle dijitalleşmenin geldiği noktada önemli bir "know-how" birikiminin sağlanacağını vurguladı.Yatırım kararının farklı markalar için de Türkiye'ye yatırım adına önemli bir teşvik unsuru olacağına işaret eden Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Bu yatırım kararı ülkemiz ihracatının ve katma değerinin artışını tetikleyecektir. Bu, 'Türkiye yatırım için uygun ortamı sağlıyor' algısının yabancı yatırımcılar açısından sağlanması adına da kritik bir örnektir. Diğer yandan, İzmir, Manisa ile iç içe geçmiş bir şehir olup, İzmir'deki imkanlar ve yaşam kolaylığı ile Manisa'daki teşvik avantajı son yıllarda Manisa'ya yatırımları da artırmıştır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, yatırımın bölgemize gelmesine katkı koyan herkese teşekkürlerimizi sunuyor, ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyor, gelecek yeni yatırımların müjdecisi olmasını diliyorum."