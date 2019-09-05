Waterbabies, iş ortakları arıyor

Bebekler için özel havuzlarda kendilerine özel su güvenliği ve yüzme dersleri veren bu anlamda Türkiye’de bir ilke imza atan Waterbabies, aynı vizyon ve misyonla ilerleyebileceği, çocukların gelişimini destekleyen, onlarla doğru bağı kuracak franchise adaylarıyla tanışmak için yatırımcıları İzmir Güzelbahçe merkezine davet ediyor. İngiltere’nin yüzme eğitmenler federasyonu tarafından akredite eğitmenler eşliğinde, bebekler için yüzme eğitimi ve su güvenliği dersleri veren Waterbabies, Türkiye’de ilk olan bu sistemi ebeveynlerden gelen talepler üzerine başta İzmir ve İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de ulaşılabilir kılmak istiyor.

Bebeklerde doğuştan gelen nefes tutma ve suyun altından yüzme refleksinden yola çıkarak hayata geçirilen uluslararası sertifikalı Waterbabies, İzmir’de açtığı merkeziyle tüm bebeklere, kendilerine özel tasarlanmış ozonlu havuzda yüzme öğretiyor. Her bebeğe özel olarak planlanmış bir eğitim veren Waterbabies, bebeklerin su korkularını en aza indirgemeyi ve suyla barışık şekilde hayatlarını devam ettirmelerini misyon ediniyor.

Waterbabies, bebeklerin gelişebilecek olumsuz durumlarda hayatta kalmalarını, nefeslerini doğru bir şekilde tutabilmelerini ve sırt üstü yatış pozisyonlarını öğrenebilmelerini derslerinin temeline oturtuyor. Waterbabies merkezinde verilen yüzme dersleri aynı zamanda özel çocuklar için fizik tedavi tamamlayıcısı olarak da tercih ediliyor.

Yüzme Eğitimi ve Duyu Aktiviteleri Fizyolojik ve Psikolojik Gelişimini Destekliyor

Bebeklerin, denge ve koordinasyonlarını geliştiren, ebeveyn ile bağını güçlendiren eğitimler haftada bir veya iki gün 30 dakikalık programlarla planlanıyor. Kalp ve dolaşım sistemini harekete geçiren, yeme-içme, gaz ve uyku sorunlarını düzene sokan eğitimler; bebeklerin fizyolojik ve psikolojik anlamda gelişimlerine de pozitif katkı sağlıyor.

0-5 yaş arası bebeklerin beş duyu organına hitap eden ve ince motor becerilerini destekleyen İngilizce duyu atölyeleri ise yine haftada bir veya iki gün 30 dakikalık aktivitelerle hem İngilizce konusunda gelişimlerini sağlıyor hem de bağımsızlıklarını destekliyor.

İzmir’de Karşıyaka, Gaziemir, Bornova Yatırımcılar İçin Büyük Potansiyel Var



Waterbabies Marka Kurucusu Yasemin Doğurga, bilinçli ve eğitimli ebeveyn sayısının her geçen gün artmasıyla beraber; ailelerin bebeklerinin sosyal, psikolojik ve fizyolojik gelişimini destekleyen bu eğitimleri temel ihtiyaç olarak gördüklerini belirtiyor. Bebek yüzme eğitimlerine yepyeni bir vizyon kazandırdıklarını sözlerine ekleyen Doğurga, yüzme eğitimleriyle özel ihtiyacı olan çocuklar da dahil olmak üzere tüm bebeklere pozitif bir ortamda kendilerini geliştirme fırsatı tanındıklarını sözlerini ekliyor. Bu eğitimi tüm yurtta ulaşılabilir kılmak ve bebek yüzme eğitimi konusunda Türkiye’de bir farkındalık yaratmak istediklerini belirten Yasemin Doğurga, İzmir’deki merkezlerini ebeveynlerden gelen yoğun talepler üzerine arttırmak istediklerini belirtiyor. İzmir bölgesinde özellikle Karşıyaka, Gaziemir ve Bornova bölgelerinden çok fazla bebeği merkezinde ağırlayan Waterbabies’in bu bölgelerde önemli bir yatırım potansiyeli olduğunu da sözlerine ekliyor.



Waterbabies Franchise Koşulları

Bir yandan huzurlu bir ortamda çok karlı bir işin parçası olacak, bir yandan mesleki kariyerine katkı sağlayacak; çocukların fizyolojik ve psikolojik gelişimini destekleyerek, toplumsal gelişimin de önünü açarak manevi tatmin yakalayacak Waterbabies franchise adayları için gerekli şartlar ise şöyle;

Waterbabies Franchise Kriterleri

Girişimci bir ruh, çalışkanlık ve başarma tutkusuna sahip olmak

Çocuklarla doğru bağı kurmak

İnsan ilişkilerinin kuvvetli olması

İşletmeciliğin gerektirdiği imkanlara sahip olmak

Profesyonelliği önemsemek ve uygulamak

Temiz sabıka kaydı

Çocuk gelişimi ve spor akademisi mezunu olma zorunluluğu olmamakla beraber en az üniversite mezunu olmak

Waterbabies Franchise Paketleri

Yüzme ve duyu aktiviteleri ve oyun grubu aktiviteleri

Yalnızca yüzme dersleri

Franchise başvuruları için: info@waterbabies.com.tr

Web Sitesi: http://www.waterbabies.com.tr/