Yabancı yatırımcı 100.000 gayrimenkul satın alabilir mi?

Gayrimenkul sektörü için yabancıların ilgili artık yadsınamayacak bir gerçek.

Mütekabiliyet yasasının 2012 yılında değişmesiyle birlikte hızla ivme kazanan yabancı gayrimenkul satışları, 2018 senesinde rekor seviyeye ulaşmış önümüzdeki seneler için de daha olumlu olabileceği beklentisini yaratmıştır.

2018 yılında 39.663 adet gayrimenkul satışına ulaşan yabancı satışlarının 2019 senesine de çok hızlı bir başlangıç yapması akıllara 100.000 hedefini getirdi. Geçtiğimiz ilk dört ayda yabancı satışları yaklaşık %80 artmış durumda. Yaz aylarında da bu talebin artarak devam edileceğini düşündüğümüzde, 100.000 hedefinin ulaşılabilir bir hedef olduğunu söylemek güç değil.

Yabancı yatırımcılar için en önemli bilgi kaynaklarından biri olan Property Istanbul, İstanbul’daki tüm gayrimenkul projelerinin listelendiği bir web sitesine sahip. Bu web sitesinde tüm projelerin konumlarını ilçe ilçe görme fırsatı bulan yabancı müşteriler, aradıkları nitelikteki gayrimenkule daha kolay ulaşma fırsatı buluyor ve karşılaştırma yapabiliyor.

En çok gayrimenkul alan ülke vatandaşları

Son yıllarda en çok gayrimenkul alanlar Irak vatandaşları oldu. Yılda yaklaşık olarak 4000 adet alım yapan Irak’lılar 2018 senesinde 8000 üzerinde alım gerçekleştirdi.

En büyük artışlarda biri de İran vatandaşlarından geldi. 2018 yılındaki yüksek talebiyle bir anda 2. Sıraya yükselen İranlılar 4000 adete yaklaştı.

3. 4. ve 5. sıraları sırasıyla alan Suudi Arabistan, Rusya ve Kuveyt vatandaşları da 2000 adet üzerinde alım gerçekleştirerek sektör için önemli pazarlar olduklarını tekrar ispat ettiler.