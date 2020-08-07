Ege Üniversitesi (EÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM), EÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) ve EÜ Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğü işbirliğinde öğretim üyelerine özel "Uzaktan Eğitim Yöntemleri Eğitici Eğitimi Online Sertifika Programı" başladı

Program kapsamında gerçekleştirilen online oturumda Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "21. yy. Üniversitelerinin Öğretim Elemanlarından Beklentileri" konulu açılış dersini verdi. Katılımın yoğun olduğu programda konuşan Rektör Budak, "Teknolojinin hız kesmeden ilerlediği 21. yüzyıl dünyasında eğitim- öğretimde dijitalleşmeye paralel olarak değişim ve dönüşümler yaşanıyor. Eğitim- öğretimdeki değişime paralel olarak yeniçağ, öğretim üyelerine dönemin gereklerine ayak uydurma zorunluluğunu da beraberinde getiriyor. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, teknolojiyi etkin kullanmak öğretim üyelerimiz için bir gereklilik değil adeta bir zorunluluktur. Bu noktadan baktığımızda öğretim üyelerimizin yaşam boyu öğrenme felsefesiyle kendilerini geliştirmesi, geleceğimize yapılan en büyük yatırım niteliğindedir. Ayrıca 21 yüzyılın öğretim üyeleri; yeniliklere açık, yaratıcı, takım çalışmasına yatkın, problem çözebilen bireyler yetiştirebilmek için sınıf ortamında etkin iletişim atmosferi oluşturmalı, öğrencilere kendilerini doğru ifade edebilecekleri fırsatı sağlamalıdırlar" dedi.

21. yüzyıl dünyasının bireysellikten uzak, birlikte çalışmaya ve üretmeye uygun insan olmayı gerektirdiğini ifade eden Rektör Budak, "Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmek, yeni çağın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Dolayısıyla bizler, öğretim üyeleri olarak sosyal hayatta varlık göstermeli ve yaşadığımız topluma yabancılaşmamalıyız" diye konuştu.

"Bizler, üzerimize düşen bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmeliyiz"

Sorumluluk bilinci ile hareket edilmesinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Budak, "Çağın gereklerine uygun projeler geliştirmek, araştırmalar sonucunda etki değeri yüksek yayın yapmak, katma değeri yüksek ürünler geliştirmek sadece kendi gelişimimize değil, ülkemizin ve yükseköğretim kurumlarımızın gelişmesine de ciddi katkılar sunacak. Bizler, üzerimize düşen bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmeli, akademik gelişimimiz için üstün gayret saf etmeliyiz. Bu geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz, ülkemiz ve milletimiz için adeta bir zorunluluktur. Herkese teşekkür ediyor, hayat yolunda başarılar diliyorum" dedi.

"Uzaktan Eğitim Yöntemleri Eğitici Eğitimi Online Sertifika Programının" koordinatörlüğünü EGESEM Müdürü Doç. Dr. Arife Karadağ, EGESEM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Bilge ve UZEM Müdürü Doç. Dr. Fırat Sarsar üstleniyor. Eğitim programlarının devam edeceğini belirten EGESEM Müdürü Doç. Dr. Arife Karadağ, "Bu eğitim programlarımız Ağustos, Eylül ve Ekim ayı boyunca etaplar halinde devam edecek. Ege Üniversitesi olarak Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle çağın gerekliliğine uygun olarak online eğitim süreçlerini destekleyecek programlarımız olacak" dedi.