Yardıma muhtaç yoksul sayısı ikiye katlandı!

Ekonomik çalkantıların yaşandığı, pandemi desteklerinin yetersiz kaldığı son bir yılda devlet yardımlarına muhtaç hale gelen aile sayısı ikiye katlanarak 3.3 milyondan 6.6 milyona çıktı

Cumhurbaşkanlığının kamuoyuna açıkladığı 2022 yıllık programı, döviz kurunun hızla arttığı, pandeminin ortaya çıktığı 2019 ila 2020 yılları arasında ülke genelindeki yardıma muhtaç yoksul aile sayısının ikiye katlandığını ortaya koydu.

Yıllık programda yer alan resmi verilere göre, 2019 ila 2020 yılları arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımlarından faydalanmak zorunda kalan yoksul hane sayısı 3 milyon 283 binden 6 milyon 630 bine fırladı. Böylece 1 yıl içinde devletten yardım alan yoksul aile sayısına 3 milyon 347 bin yeni yoksul ailenin eklendiği resmen ilan edilmiş oldu.

Cumhurbaşkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yoksul ailelere aktarılan yardım tutarına ilişkin ise programa bilgi koymadı. Bu nedenle ortalama olarak yoksul aile başına yapılan yardım tutarları ile yardım tutarlarındaki yıllık değişime ilişkin bilgi edinilemedi.

Aynı dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çocukları için destek alan muhtaç ailelerin sayısı 198 bin 907'den 220 bin 22'ye, yardım tutarı da 1 milyar 389 milyon liradan 1 milyar 640 milyon liraya çıktı. Bu dönemde bakanlıktan evde bakım desteği alan yoksulların sayısı 514 bin 158'den 529 bin 427'ye, yardım tutarı da 8.2 milyar liradan 9.3 milyar liraya yükseldi. İşi olmadığı ya da para kazanamadığı için devletin genel sağlık sigortası (GSS) primini ödeyerek sağlık hizmeti sunduğu kişi sayısı da 7 milyon 524 binden 7 milyon 810 bine yükseldi.

ÖĞRENCİYE AZ YARDIM



Son bir yılda Milli Eğitim Bakanlığı'nın burs verdiği ilk ve ortaöğretimdeki muhtaç öğrenci sayısı 147 bin 185 bine yükselirken, Yurt-Kur'un burs verdiği muhtaç öğrenci sayısı 570 binden 414 bine geriledi. Bu dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri üzerinden kömür dağıtılan yoksul sayısı ise 1 milyon 878 binden 1 milyon 774 bine geriledi. (Sözcü)