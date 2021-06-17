Yaş sebze, meyve ihracatı bu yıl da rekor kıracak

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği(EYMSİB)Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, birlikteki üç yılını değerlendirdi. Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, 2021 yılı sonu için 1 milyar 200 milyon dolarlık bir hedef koymuştuk, bu artış ivmesi ile devam edersek 2021 yılını yeni bir rekorla kapatacağız” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği(EYMSİB)Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, birlikteki üç yılını değerlendirdi. Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına Uçak’ın yanı sıra birliğin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına 2018 yılında başladığını aktaran Hayrettin Uçak, “Göreve geldiğimizden beri 600’ü aşkın üyemiz ve ihracatımızın artması için çalışmalar yapıyoruz. 2017 yılının sonunda 739 milyon dolar olan Birliğimiz yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı, 2018 yılında yüzde 12 artışla 831 milyona, 2019 yılında yüzde 7 artışla 890 milyona ve nihayet 2020 yılının sonunda yüzde 17 oranında artışla 1 milyar 40 milyon dolara yükseldi ve Birliğimizin 54 yıllık tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını üyelerimizle beraber aşmayı başardık. Böylece 2017 yılının sonundan bu yana ihracatımızı 300 milyon dolar artırmış olduk. Onlara her fırsatta teşekkür ediyorum, bugün bir kez daha hem üreticilerimizi hem ihracatçılarımızı yürekten kutluyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.



Bu yılda rekor kıracaklar

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde de birliğin ihracatının artışın devam ettiğine dikkat çeken Uçak, “Yüzde 16’lık artışla ihracatımızı 397 milyon dolara taşıdık. Hatırlarsanız, geçtiğimiz Aralık ayı sonunda yaptığımız basın toplantısında sizlerin önünde 2021 yılı sonu için 1 milyar 200 milyon dolarlık bir hedef koymuştuk, bu artış ivmesi ile devam edersek 2021 yılını da yeni bir rekorla kapatacağız. 2018 yılından bu yana hem üyelerimize daha yakın olmak için, hem de ihraç ürünlerimizin tanıtımını yapmak için birçok icraat gerçekleştirmeye çalıştık” diye konuştu.

Tarım ürünleri ihracatı ülke ekonomisi için önemli

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üye sayısının da her geçen gün arttığına dikkat çeken Uçak, “Her geçen gün üye sayımız da artıyor. 600 üyemizin sayısı binin üzerine çıktı. Ve sürekli üye olmaya çalışan arkadaşlarımız. Bizde ülkemizin ihracatını artırmak için arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Tarım ürünleri ihracatını arttırmak için. Çünkü tarım ürünleri ihracatı ülke ekonomisi ve bizim için çok önemli. İthal girdi maliyeti olmayan bir tek ihracat yaptığımız bir sektörde ihracat yapıyoruz. Bu durum bizi son derece mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Tüketicinin güvenini kazanmak için adımlar atılıyor

Türkiye’nin yaş meyve sebzede önemli bir üretici ülke olduğunu yılda 55 milyon ton meyve sebze üretimi gerçekleştirdiğini belirten Başkan Yardımcısı Cengiz Balık ise “İhracatın da en önemli faktörünün üretim olduğunun bilincindeyiz. Bununla birlikte, dünya genelinde tüketicinin sağlıklı gıdaya erişme çabası, öncelik verilen konular sıralamasında ilk sıraya yükselmiş durumda. Gıda üreticileri ve ihracatçıları tarladan çatala güvenli gıda üretip tüketicinin güvenini kazanmak için Gıda Güvenliği ile ilgili adımları hızla atıyor. Biz de Birlik olarak gıda ürünleri ihracatında başarıyı sürekli kılmanın yolunun tüketici güveninin sürdürülebilir olmasından geçtiği bilinciyle bölgemizde ihracatı ağırlıkla yapılan ürünler için bölgenin kalıntı haritasını ortaya çıkarmak amacıyla ‘Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz’ adını verdiği projeyi hayata geçirdik. Pestisit kullanımında dikkat edilmesi gerekenler çok fazla husus var. ‘Doğru zamanda, doğru dozda, doğru alet ve ekipmanla, son ilaçlama ve hasat zamanı arasındaki süreye uygun, hedef organizmaya yönelik’ uygulamalar yapılması gerekiyor. Aksi takdirde yapılacak olan pestisit uygulamalarında hem insan ve çevre sağlığına zarar vermiş oluyoruz hem de ihracatımızın gerçekleşmesine engel oluyoruz. Biz de bu projeyle üretim alanlarından numuneler alarak pestisitlerin doğru kullanımını sağlıyoruz” dedi.

Pestisit projesi ihracatta başarıyı getirdi

“Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz” projesiyle ihracatın yoğun olduğu çekirdeksiz sofralık üzüm, kiraz, nar, şeftali, mandalina, çilek, domates, hıyar ve asma yaprağı ürünlerine yönelik pestisitlerin analizleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Balık, “Projemize çilek bahçelerinden 1 bin 500 dekar alandan numuneler alarak başladık. Kalıntı değerleri, en büyük ihraç pazarlarımız Avrupa Birliği, Rusya ve kendi vatandaşlarımızın tüketimi için Türkiye’nin limitlerine uyumlu çıktı. Üreticimizin bu başarısı ihracatta da başarıyı getirdi. 2020 yılında çilek ihracatı 17 milyon dolar iken 2021 ihracatı şuan 41 milyon dolara ulaştı. Bu ay itibariyle asma yaprağı ile ilgili analiz çalışmamızı da sonlandırdık. Avrupa Birliği mevzuatındaki birtakım eksiklikler sebebiyle ülkemizden ihraç edilen asma yaprakları ve yaprak sarmaları için mümkün olan en düşün kalıntı limitleri uygulanıyor. Bu durumu düzeltmek için birçok adım attık, Avrupa’dan gelen yetkililere sunumlar yaptık, bağları gezdirdik. Asma yaprağındaki sonuçların da beklediğimiz gibi çıktığını söyleyebilirim. Üreticilerimiz ile devamlı temas halindeyiz ve onlara yönlendirmelerde bulunuyoruz. Projemiz kiraz ürünüyle devam ediyor, numune ve analiz süreci bittiğinde onunla ilgili bilgilendirmeyi de yapacağız” dedi.