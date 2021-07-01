ŞAMPİYONLARA COŞKULU KARŞILAMA
ŞAMPİYONLARA COŞKULU KARŞILAMA
0
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
0
ÜNLÜ OYUNCU BABA OLDU
ÜNLÜ OYUNCU BABA OLDU
0
ARTIK DAHA ÇOK AĞRIYACAK!
ARTIK DAHA ÇOK AĞRIYACAK!
0

Yasaklar kalktı zamlar üst üste gelmeye başladı. Elektriğe de zam!

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeni ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı

Yasaklar kalktı zamlar üst üste gelmeye başladı. Elektriğe de zam!
01 Temmuz 2021 Perşembe 08:39

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına zam yapıldı. Açıklama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan geldi.

Yüzde 15 zam yapılacağı belirtilen açıklamada, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

100 KİLOVAT SAAT 91,56 TÜRK LİRASI

*Elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeni ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapılmıştır.

Bu kapsamda, 1 Temmuz 2021 itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dâhil olmak üzere 91,56 Türk Lirası ödenecektir.

Etiketler; #elektrik #elektrik yüzde 15 #elektrik zam #epdk
İlişkili Haberler
Doğalgaza 7 ayda 7. zam!
Doğalgaza 7 ayda 7. zam!
Önceki Haber
Doğalgaza 7 ayda 7. zam!
Sonraki Haber
İki kişiyi vurup, sosyal medyadan paylaştı!
Doğalgaza 7 ayda 7. zam!
Doğalgaza 7 ayda 7. zam!
0
Turşu ihracatı rekor kırdı!
Turşu ihracatı rekor kırdı!
0
Normalleşmede zam yağmuru bekleniyor!
Normalleşmede zam yağmuru bekleniyor!
0
Et ürünleri alınacak
Et ürünleri alınacak
0
Celep: “2023 hedefleri için bir arada olmalıyız”
Celep: “2023 hedefleri için bir arada olmalıyız”
0
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.