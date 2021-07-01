Yasaklar kalktı zamlar üst üste gelmeye başladı. Elektriğe de zam!

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeni ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına zam yapıldı. Açıklama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan geldi.

Yüzde 15 zam yapılacağı belirtilen açıklamada, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

100 KİLOVAT SAAT 91,56 TÜRK LİRASI

*Elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeni ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapılmıştır.

Bu kapsamda, 1 Temmuz 2021 itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dâhil olmak üzere 91,56 Türk Lirası ödenecektir.