Yatırımcılar Kınık'ta buluştu

Kınıkta Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Toplantısını gerçekleşti

Toplantıya Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Çelik ve yetkilileri, Kınık OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Kınık OSB Bölge Müdürü Mert Ali Işık ve Kınık Organize Sanayı Bölgesinde yatırım yapan ve parsel satın alıp yatırımcılar Melih Dirin (Dirinler Döküm),,Ufuk Yücel (Teknopak Plastik), Hüsamettin Ekmekçioğlu (Yıldız Yangın), Enver Olgunsoy (Olgunsoy Laboratuvar), Yaşar Özkan (Yaşaroğlu Otomotiv), Raşit Ürper (İz Granit), Orhan Timurhan (Kocaer Haddecilik),Mehmet Aslanoğlu (Memas Çelik Kapı), Ahmet Açıkgöz (RNK Gıda), Serdar Yakar (Güventürk Yapı), Atakan Kutluk (Güngör Enerji) Nail Fatih Aracı (Aracılar Matbaa), Okan Yakan (Albacore Madencilik), Oğuz Göher (Ege Pamuk) katıldı Kınık Belediyesi Sosyal Tesislerinde Yatırım toplantısı yapıldı.. Mevcut ve yeni yatırımcıların bulunduğu toplantıda Kınık OSB talepleri ve yatırımlar hakkında atılması gereken adımlar konuşuldu. İZKA Yatırım Destek Ofisi yetkilileri Kınık OSB'de yapılacak yatırım ve destek konuları hakkında bilgi verdi.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer yaptığı konuşmada'Kınık'ımızın gelişmesi, istihdamın arttırılması için bizim için büyük önem teşkil eden Kınık OSB' nin daha cazip hale gelmesi için Kınık OSB Yönetim Kurulu ile var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.dei Toplantının ardından Yatırımcılar ve İlçe protokolü Kınık Organize Sanayi Bölgesinde yatırımı tamalanan işlletmelri ziyaret ettiler