Yeni Ekonomi Programının hedeflerine ulaşması uluslararası yatırımları artırır

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanan hedeflere ulaşılmasının yeni uluslararası doğrudan yatırım girişlerine katkıda bulacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili açıklama yapan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Yeni Ekonomi Programı'nda hedeflendiği gibi hem iç talebin artması hem de büyüme hedefinin yakalanması halinde kredi kanallarının da açılmasıyla yatırım ortamının canlanacağını anlattı. Programdaki hedeflerin öngörülebilirliğe katkı sağlayacağını söyleyen Sargın, dengelenme sürecinin tamamlanarak ekonomide değişim sürecinin başlatılmasından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

2020-2022 yılları arasında öngörülen yüzde 5'lik büyüme hedefinin Türkiye'deki şirketlerin ve yatırımların da büyümesini sağlayacağını anlatan Sargın, YEP'te belirlenen 2022 yılında yüzde 4.9'a kadar gerileyen enflasyon hedefinin tutturulması halinde iç piyasanın da canlanarak bu büyümeye destek vereceğini kaydetti.

Ana teması 'Değişim Başlıyor' olan YEP incelendiğinde reel sektör odaklı ve ihracatla büyümeye işaret edildiğini ifade eden Sargın, şunları söyledi: "Açıklanan YEP'te 2022 yılında yüzde 5'lik büyümenin yanı sıra cari açığın sıfır olması hedefleniyor. Bu bize ihracat ve üretime dönük ekonomi politikaları geliştirileceğini gösteriyor. 11. Kalkınma Planı hedefleriyle uyumlu bir program görüyoruz. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi başta olmak üzere Kalkınma Planında yer alan öncelikli sektörlerin desteklenmesi, finansal sektörün rahatlatılarak şirketlerin büyümelerinin önünün açılması, katma değerli üretim ve nitelikli istihdamın artırılması gibi adımlar hayata geçirilirse ülkemizin bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu uluslararası doğrudan yatırım akışı da artacaktır."