Yeni otoyol, İzmir inşaat sektörünü büyütecek

Sürekli yükselen nüfusa bağlı olarak artan konut ihtiyacı ve yapımı ertelenen yeni konut projeleri; sıfır ve ikinci el konut fiyatlarının da artmasına neden oluyor.

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, özellikle İzmir'e şehir dışından gelen göç sonucunda, nüfusun arttığını ve nitelikli konut projelerinin tercih edildiğini dile getirdi. İzmir'de konut ihtiyacının artan nüfus nedeniyle sürekli gündemde olduğunu belirten Kalı, kentin yaşam kalitesi, ulaşım altyapısı ve iklimsel avantajları nedeniyle yatırımcıların ilgisini çektiğini söyledi. 2019 yılında ertelenen yatırımların 2020 yılından itibaren yaşama geçirilmeye başlanacağını vurgulayan Op. Dr. Kenan Kalı, "Geçtiğimiz Kasım sonu itibarıyla yatırımcı ziyaretlerimizde hareketlenme başladı ve bu durum satışlarımıza da olumlu yansıdı. Yaz aylarına doğru satışlarda patlama olacak. Çünkü barınma zorunlu bir ihtiyaç. İzmirde inşaat sektörünün önü açık. Çünkü artan nüfus, yeni konut yatırımlarını da tetikleyecek. Bu nedenle İzmir'in her yeri değerlenecek. Bu konuyla ilgili gerekli altyapı ve planlama çalışmalarının da bir an önce yapılması önem kazandı" diye konuştu.

Herkesin gözü İzmir'de

Yapımı tamamlanan İstanbul - İzmir otoyolunun kent ekonomisi için önemli bir kazanım olduğunu kaydeden Kalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir birçok insanın gözünün üzerinde olduğu, yaşamak istenen bir şehir. Yeni yapılan otoyolla birlikte İzmir İstanbul arası 3 saate indi. Bir kente ulaşım kolaylaşırsa Çeşme örneğinde olduğu gibi yatırımlar artacak ve o bölge gelişecektir. Aslında İstanbul başta olmak üzere; İzmit, Bursa, Balıkesir gibi diğer önemli şehirler de İzmir'e bağlandı. Toplamda 30 milyona yakın bir nüfusun İzmir'e ulaşımı çok kolaylaştı. Bu durum kent ekonomisi için önemli bir potansiyel taşıyor. Bunun yanı sıra; eğer kent bu talebe doğru altyapı yatırımlarıyla cevap veremezse o zaman da olumsuz etkilenecektir. İzmir - Ankara hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla birlikte İç Anadolu bölgesi de İzmir'e bağlanacak. İzmir, bugün bile ciddi göç alan bir şehir. Ulaşım yatırımlarının ardından kentin nüfusunun 10 yıl içinde ikiye katlanmasını bekliyorum" Gözde Grubu olarak sağlık ve inşaat alanındaki yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, 2020 yılında da bu ivmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.