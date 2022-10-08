Yeni zam bekleniyor! Motorin 30 lirayı bulacak!

Brent petrolde yaşanan artışlar sonrası motorine geçtiğimiz hafta ardı ardına üç kez zam yapıldı. Elde edilen yeni bilgilere göre motorine salı günü 1 lira 39 kuruş zam bekleniyor.

Akaryakıta ardı ardına zamlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta motorine 3 kere zam geldi. Yeni bir zammın kapıda olduğu öğrenildi.

SALI GÜNÜ MOTORİNE YENİ ZAM

OPEC ülkelerinin geçtiğimiz çarşamba günü yaptıkları toplantının ardından arz kısıntısı kararı alması akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Motorine geçtiğimiz hafta 3 kere zam gelmiş; İstanbul'da fiyatı 27 liraya kadar çıkmıştı. Alınan yeni bilgilere göre motorine salı günü 1 lira 39 kuruşluk bir zam daha gelecek. Yeni zamla beraber motorinin fiyatı 30 liraya dayanacak.