​​​​​​​Yerel üreticilere kooperatifçilik eğitimi

Dünyada köklü bir geçmişe sahip olan kooperatifçilik modeli Bornova’da düzenlenen panelle üreticilere anlatıldı.

​​​​​​​Yerel üreticilere kooperatifçilik eğitimi
21 Eylül 2019 Cumartesi 10:52

Yerel üreticiye destek olmak için çalışmalar yapan Bornova Belediyesi düzenlediği eğitim seminerleri ile de üreticileri bilinçlendiriyor. Bu kapsamda Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan eğitim işbirliği protokolü çerçevesinde ‘Kooperatifçilik ve Kırsal Kalkınma Destek Programı’ paneli düzenlendi. 

Bornovalı üreticilerden yoğun ilgi gören panel Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Panelde, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Dr. Fatih Kılıç konuşmacı oldu. Kılıç, kooperatifçiliğin ne olduğu, kooperatifçiliğin kalkınmadaki rolü, ilkeleri, yararları ve destek programları hakkında bilgi verdi. Üreticilerin kooperatifçiliğe teşvik edilmesinin önemine vurgu yapan Kılıç, bu konuda yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü belirtti.

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